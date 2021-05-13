【強制檢測】14間學校爆發上呼吸道感染須強檢　涉九龍塘迦南、 約克國際幼稚園及寶馬山鰂魚涌小學等

▲ 寶馬山道鰂魚涌小學也須強制檢測。

再有14間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，當局指因有關疾病與感染新冠肺炎相似，故該14間學校亦被納入強制檢測公告。衞生防護中心會直接向相關幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

涉及學校包括：

(1) 沙田馬鞍山鞍誠街26號合一堂單家傳紀念幼稚園

(2) 葵涌荔景邨仰景樓(第5座)2樓禮賢會荔景幼兒園

(3) 九龍塘金巴倫道51號約克國際幼稚園

(4) 元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園

(5) 粉嶺華明邨富明樓地下明愛香港崇德社幼兒學校

(6) 粉嶺華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

(7) 沙田馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下基督教宣道會頌安幼稚園

(8) 九龍塘嘉林邊道28號B地下九龍迦南中英文幼稚園

(9) 尖沙咀柯士甸道103號德信幼稚園

(10) 何文田迦密村街9號君逸山1樓維多利亞(何文田)國際 幼兒園

(11) 灣仔灣仔道185號康樂商業大廈1字樓協康會灣仔中心

(12) 北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學

(13) 沙田博康邨救世軍田家炳學校

(14) 將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學

任何在上月29日至本月7日期間曾身處任何上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月15日或之前接受檢測。如曾身處第(1)至第(11)項指明地方的受檢人士，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月17日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本月10日至本月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：伍瑋瑋