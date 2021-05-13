【育兒心得】多數父母偏向為子女選實用書本 館長爸爸：忽略興趣會令閱讀變苦差

▲ 邱懷傑自言，少年時不愛看書的他，因為想打機打得叻而鑽研歷史圖書，結果開啟了他的閱讀小宇宙。

閱讀好處多，是不爭的事，而且最好是能從小培養，但大部分人都有心無力，香港公共圖書館館長邱懷傑正是其中之一。他直言年輕時最怕看書，迷上玩「三國誌」電子遊戲；卻從玩此具歷史故事性的電玩時，引發了好奇心去找有關當時的歷史、文化、政治和兵法謀略等書籍，從而開啟了閱讀小宇宙，至今還成為了圖書館館長，與書結下不解緣。

邱懷傑 (Angus) 回想起那段只顧電玩的輕狂歲月，覺得都是有意義的。

可能我玩的是『三國誌』原因，同輩中有些已經熟悉那些真實歷史背景，對當中的人物主角了解。我直覺認為是他們玩得較我好的原因。而我是主修理科的，對這些歷史知識不多，但又想玩得叻。於是去找書看，愈看得多愈覺得有趣味，便愈發自動去找書來看，好想知多些。

他笑言，盡管後來吸收了真實的三國時代歷史，但亦無助於加強自己玩此遊戲時的技術，「畢竟電子遊戲和真實是兩回事，反而我高興於找到看書的樂趣。」

選書以興趣為先

Angus的閱讀竅門一開，便不可收拾。不單是歷史，連帶哲學、地理、風水、國學、科技、軍事等書，他全都愛涉獵。「當你愈是看得書種廣泛，便會察覺到每種學科知識都有共同之處，互相有關連。而怎樣使人對閱讀產生興趣？便是要先以他們的興趣為切入點 ，我便是一例。」

所以他建議，為人父母者宜先讀自己感興趣的書本，培養好閱讀習慣後，就可多嘗試閱讀不同主題的書籍，突破自己的舒適圈。

他引述《論語》中的「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」同樣引伸到鼓勵孩子閱讀時，也是先從他們的興趣開始，而非以「目的」作為選書方向，因為閱讀除了增廣知識，啟發智慧外，最重要是使人快樂和喜悅。

他認為坊間很多父母在選擇幼兒書籍時，往往認為選取「多文字」或與「學業與前途」有關的實用書本，卻忽略了孩子的興趣，因而令他們認為閱讀是苦差，失去閱讀動力。

鼓勵親子喜閱時間

他指出幼兒書籍和繪本的內容重點，其實並非聚焦在文字上，而是在圖畫和構圖上表逹力。他以一本動物作主角的圖畫故事書為例，作者和插畫師會透過不同動物角色的圖畫和小朋友溝通。家長可透過不同方式的提問，例如：「主角是甚麼動物？」、「牠是甚麼顏色？」、「牠正在做甚麼？」或「牠的心情如何？」等，這些都是有助孩子去思考和聯想書中的意思，同時也是表達自己所思所想，從中探求不同領域的新知識，當然最重要的還是增加親子間的互動關係。

而身為父親的他，亦有以身作則，「有嘗試每天訂立特定時段，和兒子一起閱讀他喜愛的書本，希望培養他有閱讀的習慣。時間不用太長，畢竟他只有 3 歲。」他說。

▼ 點擊圖片放大 +2

圖書館工作以人為本

Angus 現時負責管理沙田公共圖書館，原來在香港的每間主要公共圖書館，會因應該區特有文化及讀者需要而設有不同主題的特別藏書，如大會堂參考圖書館的「工商業圖書館特藏」及「創造力及創新資源中心特藏」、屯門公共圖書館的「食物與營養特藏」；而沙田公共圖書館的主題是「運動與健體藏」。正好他本人也熱愛運動健體和遠足旅行。

我體適能教練證書㗎，老實說管理圖書館的時間長之外，繁瑣雜務亦多， 日常處理文字及選取新書作館藏只是基本工作而已。所以紓壓方法除了閱讀外，做運動也是減壓良方。

他續道，作為現今世代的圖書館館長，還需要有良好的溝通技巧。「入行後才知道這份工作需接觸各地讀者對出版書刊、舊報章雜誌、舊香港資料等問題的查詢或要求時，適當地處理回覆。記得入行不久時，有一件印象深刻的事，是曾應讀者要求替他尋找關於其親人戰時獲胡氏家族於民間派發萬金油的資料；從中又發掘到有趣的歷史資料，是一種很好的互動學習。」

對此，他始終認為能夠廣泛閱讀，吸收不同領域的知識，既可擴濶視野，避免思維單一化，解難能力自然會提升，人生也會多姿多彩些呢。

記者：郭秀芳