【恐怖柔道】柔道童遭摔至腦死移除腦壓器「免感染」　醫生稱甦醒仍需「很多奇蹟」

▲ 柔道童遭摔至腦死移除腦壓器「免感染」，醫生稱甦醒仍需「很多奇蹟」。

台中7歲男童帷帷，在4月上柔道班時，遭教練和師兄重摔27次，造成頭部重創，醫生更宣判男童腦死。事發至今，帷帷仍未甦醒，不過憑著驚人的意志力，腦壓已經降到正常水平。不過，醫生擔心腦壓器放置時間越長，會增加感染風險，決定暫時先將其移除。而醫生又表示，帷帷的腦壓雖然恢復正常，但甦醒仍需「很多奇蹟」。

帷帷爸爸日前於社交媒體發帖指，兒子的昏迷指數仍是3，希望大眾繼續為兒子集氣祈福，

媽媽抱抱帷帷，爸爸按摩帷帷，爸爸跟媽媽是你永遠的靠山。帷帷的努力我們都看在眼裏，我很堅定我們的帷帷會好起來的。

爸爸每天下班後，就會到醫院陪兒子2小時，為他打氣和加油，幫他按摩手腳。爸爸又感謝每位慰問安心他們的親朋好友及網民。

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醫生稱腦傷嚴重 甦醒仍需奇蹟

而醫院負責人接受媒體訪問時表示，帷帷的昏迷指數維持3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，母親呼吸狀況仍需依賴呼吸機，目前在持續積極治療中。但醫生表示，雖然帷帷的腦壓恢復正常值，但由於腦傷太過嚴重，帷帷醒來除了靠堅強的意志力，仍需要「很多奇蹟」。

遭重摔27次求饒不果

事發於4月21日，7歲男童帷帷參加了柔道館的免費課程，但剛上了2星期，在還未熟習基本動作時，就被何姓教練和師兄連摔了27次，期間男童不斷哀嚎求饒，但教練無視之餘，還冷血地說：「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔。」

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直至帷帷的舅父發現，帷帷臉色發白、意識昏迷才緊急送院。醫院指出，帷帷到院時昏迷、抽搐、瞳孔放大、顱內出血，宣判帷帷腦死。家人原本打算放棄急救，但拔喉後，帷帷仍有呼吸心跳，醫生認為他求生意志強烈，鼓勵家人不要放棄。

男童遭教練師兄輪流重摔27次案情，即睇【下一頁】。

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責任編輯：王明芳