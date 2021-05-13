【蠱惑招數】大窩口街市水果檔疑出蠱惑招　爛布冧倒轉藏最底網民回家先知中伏

▲ 大窩口街市水果檔疑出蠱惑招，爛布冧倒轉藏最底網民回家先知中伏。

街市購物最怕遇上蠱惑檔主。近日有網民在大窩口街市內的生果檔，購買一份布冧，回家後才發現其中一個已經腐爛，質疑店方層疊式放生果，將腐爛的布冧疊最底，令顧客不易察覺，遂發文提醒其他街坊小心。

事主於在Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文分享經歷，指早前光顧大窩口街市一個生果檔，店員不斷游說指水果「好靚、好甜、好多人買」。從圖片可見，涉事生果檔以層疊式擺放水果，當中「恐龍蛋」布冧每份5個售20元，價錢牌上寫有「免揀」等字眼。事主又指，一旦表示有購買意欲，

（店員）就立即幫你放入膠袋，你唔會有時間睇吓生果品質！

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事主最終購入了一份「恐龍蛋」布冧，不過回家後發現其中一個已經腐爛，有一小部分果皮裂開。翌日他回到涉事生果檔投訴，向店員展示照片作證明，店員看過照片後詢問「有幾多個爛？」，然後為事主更換另一個作補償。

事主在貼文中提醒，涉事生果檔以層疊式擺放生果，「靚嘅放面；爛嘅倒轉放底」，呼籲街坊購物要留意。

以後喺街市買任何嘢……都要check（檢查）清楚！

貼文引起網民關注，不少人批評店方的做法，亦許多街坊都有過類似中伏經歷，有街坊指早前於同一街市買到爛蜜瓜，店方故意用卡紙遮住腐爛部分。

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責任編輯：羅嘉欣