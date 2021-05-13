【校長專欄】以不計分評估取代復課後首次測考 英華校長：評估保持學習熱誠且減輕壓

▲ 英華小學校長認為，以不計分評估代替測考可減輕壓力。

疫情的一年，幾經艱辛踏入5月份，排除萬難終於都大部分學校復課，一般市民就算好關心教育的人，甚至家長，可能都未必知道全面復課背後的辛酸，也不會知道，真心愛學生的校長、老師為了學生可回校學習，可以去得幾盡，我不是說什麼逼不逼老師檢測，那是個人的選擇。

我識得有校長，於檢測樽短缺時，放學後夜晚自己帶了一大堆八達通咭，在地鐵站排隊拎樽。又有另一校長，安排校巴帶一班主動檢測的老師去診所拎樽，因為政府診所的職員話「一人只可拎一樽」，而且一班老師不能一齊去拎樽，因為違反限聚，結果只能一個一個下車拎完樽，再下一個，他們說：「我們都知很傻，但為了學生可回校上課，傻就陪政府傻啦。」

令我感動的是，今天香港社會，若學校跟足政府的條件維持1/3學生上學，校長肯定處於不敗之地，至少不用冒險被人責罵或者投訴。

辛苦做到復課，先至係挑戰的開始，怎樣幫學生追回進度、怎樣評估學生成績，又不會帶來沉重壓力等等。今次講這間學校，就取消小一至小四復課後的首個考試，改為稱作「闖關」的不計分評估，至於小五及小六考試則延遲進行，對學生而言「闖關」比「評估」聽來更好玩、更富挑戰性。

去年這間小學在疫情下實行網課，每一個月至一個半月便按網課內容進行一次「闖關」，「闖關」等同一份網上綜合評估，有45分鐘時間完成，這位校長形容這是「一個不計分的小評估」，她說：「評估可以保持學生的學習熱誠，不計分無咁大壓力，有溫習範圍又可讓家長督促小朋友。」

學校這些措施固然是應變很快，但令家長欣賞是學校的一份心意，家長感覺「小朋友好似成年無上過堂」，已經煩惱、擔心小朋友未能追上進度，而復課不久就要進行測考，實在難以應付，家長和子女都感到沉重壓力。學校換個方式、改一個說法，家長、學生都在這疫情惡劣氣氛下呼一口氣。

這間就是英華小學，校長陳美娟。英華小學肯定算是第一批復課的學校，經常聽校長講：「停課的結論是，沒有校園生活是不可行，肯定了學校的存在價值及師生關係，這是教育的美事。」凡事都有兩面，逆境中怎樣放下埋怨，維持正面、積極的角度去看待事情，我覺得是現今學生最應該學習的態度。

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。

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