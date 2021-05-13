【好聲好戲】謝嘉怡半鹹淡廣東話挑戰急速對白　靠死背拼音憑努力打動評判【有片】

▲ 謝嘉怡挑戰急速廣東話對白。

由多位藝員挑戰配音環節為主題的《好聲好戲》，節目來到第二周，換上黃翠如、鄧智堅、張振朗及港姐謝嘉怡 （Lisa）上場挑戰。其中不太懂中文的謝嘉怡，雖在兩晚配音環節經常被指甩嘴，原來她靠死背英文拼音上陣，以努力終打動評判。

《好聲好戲》進入第二回合，參賽者謝嘉怡、黃翠如、鄧智堅、張振朗進行自選聲演階段，前晚一集，去年港姐冠軍謝嘉怡，聲演《溏心風暴》中「大契」李司棋趕走「細契」關菊英一幕。

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▲ 謝嘉怡不諳廣東話。（影片截圖）

半鹹淡廣東話上陣

雖然Lisa感情投入，但其半鹹淡廣東話，加上經常甩嘴，令台下嘉賓評判忍俊不禁，阿姐汪明荃更坦言她表現最差，要多加努力。

來到昨晚一集，謝嘉怡再次挑戰高難度，聲演佘詩曼在《公主嫁到》一幕長約2分鐘的急速對白，此幕有大量廣東話用語，且用字頻密，確實充滿難度。

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Lisa非常努力演繹，表情肉緊，一口氣讀出阿佘一大段時白，期間仍有咬字不清，以及少許甩嘴跟不上畫面，台下朱敏瀚坦言只聽到三句清楚對白。

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努力死背拼音

評判李家鼎笑言不知如何畀分，因Lisa雖有甩嘴，但她又很很投入跟足節奏，可說「冇佢符」，又指去年她選港姐廣東話真的不行，到今日已有很大進步。

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謝嘉怡跟主持阮兆祥和賴慰玲分享，自己用了很長時間去背對白，因不懂中文，故要找親友翻譯，只能靠英文拼音死記，又怕會講歪了變粗口，Lsia只想每次都做得更好。

阮兆祥並公開了Lisa的手寫拼音稿，其誠意和毅力終打動評審，雖然只獲得3位評判給予合格的綠燈，但卻獲得一致好感。

同場加映：陳安瑩訪問