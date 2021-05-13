  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (週四) 12:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好聲好戲】謝嘉怡半鹹淡廣東話挑戰急速對白　靠死背拼音憑努力打動評判【有片】

娛樂 11:18 2021/05/13

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

謝嘉怡挑戰急速廣東話對白。

由多位藝員挑戰配音環節為主題的《好聲好戲》，節目來到第二周，換上黃翠如、鄧智堅、張振朗及港姐謝嘉怡 （Lisa）上場挑戰。其中不太懂中文的謝嘉怡，雖在兩晚配音環節經常被指甩嘴，原來她靠死背英文拼音上陣，以努力終打動評判。

《好聲好戲》進入第二回合，參賽者謝嘉怡、黃翠如、鄧智堅、張振朗進行自選聲演階段，前晚一集，去年港姐冠軍謝嘉怡，聲演《溏心風暴》中「大契」李司棋趕走「細契」關菊英一幕。

【好聲好戲】馮盈盈改善懶音打入總決賽　「孟波」張炳強獲殿堂聲演大獎

謝嘉怡不諳廣東話。（影片截圖）

半鹹淡廣東話上陣

雖然Lisa感情投入，但其半鹹淡廣東話，加上經常甩嘴，令台下嘉賓評判忍俊不禁，阿姐汪明荃更坦言她表現最差，要多加努力。

來到昨晚一集，謝嘉怡再次挑戰高難度，聲演佘詩曼在《公主嫁到》一幕長約2分鐘的急速對白，此幕有大量廣東話用語，且用字頻密，確實充滿難度。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Lisa非常努力演繹，表情肉緊，一口氣讀出阿佘一大段時白，期間仍有咬字不清，以及少許甩嘴跟不上畫面，台下朱敏瀚坦言只聽到三句清楚對白。

【好聲好戲】何廣沛邀老友方紹聰拍檔比賽　奶仔：一齊驚一齊接受挑戰

努力死背拼音

評判李家鼎笑言不知如何畀分，因Lisa雖有甩嘴，但她又很很投入跟足節奏，可說「冇佢符」，又指去年她選港姐廣東話真的不行，到今日已有很大進步。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

謝嘉怡跟主持阮兆祥和賴慰玲分享，自己用了很長時間去背對白，因不懂中文，故要找親友翻譯，只能靠英文拼音死記，又怕會講歪了變粗口，Lsia只想每次都做得更好。

阮兆祥並公開了Lisa的手寫拼音稿，其誠意和毅力終打動評審，雖然只獲得3位評判給予合格的綠燈，但卻獲得一致好感。

同場加映：陳安瑩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【好聲好戲】馮盈盈懶音曾被批無得救　FYY憑後天努力獲評判認同【有片】
12:50 2021/05/05
【好聲好戲】馮盈盈懶音曾被批無得救　FYY憑後天努力獲評判認同【有片】
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
11:37 2021/05/06
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
【好聲好戲】聲演小夫+小丸子伴港人成長　黃鳳英配音血淚：靠類固醇開聲
17:41 2021/05/11
【好聲好戲】聲演小夫+小丸子伴港人成長　黃鳳英配音血淚：靠類固醇開聲

你可能感興趣

【好聲好戲】馮盈盈懶音曾被批無得救　FYY憑後天努力獲評判認同【有片】
12:50 2021/05/05
【好聲好戲】馮盈盈懶音曾被批無得救　FYY憑後天努力獲評判認同【有片】
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
11:37 2021/05/06
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
【好聲好戲】聲演小夫+小丸子伴港人成長　黃鳳英配音血淚：靠類固醇開聲
17:41 2021/05/11
【好聲好戲】聲演小夫+小丸子伴港人成長　黃鳳英配音血淚：靠類固醇開聲
好聲好戲 謝嘉怡 香港小姐 娛樂人物職業 賴慰玲 朱敏瀚 演員 汪明荃 黃翠如 阮兆祥

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等