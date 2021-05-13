【尖子透視】會考失利獲「死黨」鼓勵重新出發 90後男生獲獎學金負笈英國開發遊戲

▲ John勉勵應屆DSE考生，人生考驗不止公開試。

每年莘莘學子參與香港中學文憑考試（DSE），全力拼搏之餘亦需好好籌謀試後的升學路。身為過來人的李進（John）在公開試成績未如理想，幸得「死黨」鼓勵他發掘興趣重新出發，選擇修讀香港專業教育學院（IVE）遊戲軟件開發高級文憑課程，更取得獎學金赴英修讀遊戲開發科技相關的學士學位課程，並在著名的倫敦大學學院（University College London,UCL）完成電腦圖像、視覺及影像相關的碩士課程。

當年鼓勵他勇闖網絡遊戲世界大展拳腳的朋友，已成功開發受機迷熱捧的手機遊戲，而他則選擇留在英國發展，投身蓬勃的電玩產業，並善用專業知識為有特殊需要的學童設計虛擬實境（Virtual reality，VR）網絡教育遊戲，服務社會。

John現於倫敦一間資訊科技初創公司擔任遊戲開發員，身為過來人的他勉勵應屆DSE考生：

面對考試盡力就好，人生考驗又何止公開試，這一刻最重要是抱著積極心態迎難而上。我認為年輕人最重要是接觸多些新事物，發掘自己的興趣，盡早規劃適合自己的職業路向。

「90後」的John憶起當年得悉會考成績失準，內心難免焦急，直至「死黨」分享他在IVE修讀遊戲軟件開發高級文憑課程的學習經驗，才認定開發電腦遊戲是他的興趣所在。

興趣促使John重新起步努力學習，以優異成績修畢IVE高級文憑課程，並獲賀維雅基金會獎學金負笈英國修讀遊戲開發科技相關的學士課程，以及在知名的倫敦大學學院（University College London,UCL）完成電腦圖像、視覺及影像相關碩士課程。

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John在修讀遊戲軟件開發高級文憑課程時，明白到知識付諸實踐的重要，在學習上亦變得主動積極：

學習講求自發，特別在現今多變的社會，持續學習的態度有助我們掌握新知識及技能。在學時我愛於網上學習最新的編程技巧，假日亦主動約同學研究功課，亦會於課後請教老師，珍惜學習的機會。

現定居英國發展事業的John，為自閉症和有情緒障礙學童開發VR教育遊戲，遊戲的程式編寫、動畫及互動模式設計等均一手包辦。他解釋：

學童利用VR技術進入栩栩如生的故事場景，透過完成辨認英文生字、預備早餐和移開物件等小任務，訓練他們反應、語言能力和生活技能等。系統會記錄學童整過遊戲過程和學童的反應，供父母和老師參考，有助了解學童的學習表現和進度。

此遊戲已獲當地多間非牟利機構和學校用作教學用途，作為職場新鮮人的John，對可運用專業技能幫助有需要的人抱有極大滿足感。

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責任編輯：鄺嫻

