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【烹飪教煮】大廚教港式懷舊菜翠塘豆腐　傳授一個秘訣煮出完美玻璃芡【內附食譜】

休閒消費 17:09 2021/05/13

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

翠塘豆腐擁有一個漂亮的名字，屬於70年代左右的古舊香港菜式之一，如今上茶樓在餐牌上已不多見。後生一代單聽菜名，一定以為是豆腐做主要材料。翠亨邨（中環）主廚湛建明更正是蒸蛋白，只要跟著他示範做，其幼滑口感媲美真豆腐。

湛師傅認同這個菜式其實很家常，材料簡單，而且又可以因愛好配搭，而且營養價值又高。「說明是翠塘就當然會用海鮮和綠色的蔬菜，都是一些帶子、蝦、魚肉等。但我想色彩豐富些，除了用了少許芥蘭頭外，還用上黃耳、榆耳、杞子作材料，均是有益健康的食材。」

他續道煮這道菜式，所用的海鮮都可以是冷藏貨，如帶子，只是他個人會用鮮蝦，因鮮蝦易買到，而且價錢亦不太高。

「先要蛋白混和雞湯，比例是1對1。如果不想用雞湯的話，用水也可以。但一定要用煲過的熟水，這樣才能使蛋白蒸出來不會有氣孔和滑溜些。記得打好蛋白後，弄走蛋白上的氣泡，再用篩隔一次才拿去蒸，便萬無一失。」

再來的是把材料用水先灼到熟備用，跟著便要打一個玻璃芡。顧名思義，玻璃芡是透薄晶瑩的，要將芡汁快手與食材一起炒勻，芡汁就會掛在食材上，添味道之餘，亦為菜餚添加明亮色澤；而玻璃芡常見於蒸豆腐、蔬菜類的菜式。

材料：  
雞蛋(只要蛋白) 2隻
清雞湯 100毫升    
帶子 4粒
4隻
黃耳 2両
榆耳 2両
芥蘭莖(切小片) 1條
杞子 數粒
生粉 適量
適量

 做法：

1.把帶子和蝦洗淨開邊備用。

把帶子和蝦洗淨開邊備用。(郭秀芳攝)

2.黃耳和榆耳分別要浸水約半日後，瀝乾水，分成小塊，杞子則只需浸半小時便可。

3.把蛋白和蛋黃分開後，加進與蛋白分量相同的清雞湯，用筷子拌勻，去除面層上的氣泡。 

4.再用篩過濾，隔走偏大的蛋白塊，蓋上耐熱保鮮紙大火蒸15分鐘。

用篩過濾，隔走偏大的蛋白塊。(郭秀芳攝)

5.把帶子、蝦、黃耳、榆耳、芥蘭小片、杞子用鹽水烚熟。 

6.用餘下的清雞湯煮至微滾後，加入適量生粉撈勻成芡汁，把以上烚熟的材料回芡關火。

清雞湯煮至微滾後，加入適量生粉撈勻成芡汁。(郭秀芳攝)

7.把材料悉心地放上蒸好的蛋白上，再淋餘下的芡汁便成。

把材料悉心地放上蒸好的蛋白。(郭秀芳攝)

煮滑溜玻璃芡貼士：

烹調玻璃芡時，下生粉要快及湯不能過熱，否則生粉會起粒不溶。

記者：郭秀芳

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