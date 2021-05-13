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【東港城狂減】東港城首推$1瘋狂換購貨品　消費滿額有機會$1換購iPhone【內附連結】

休閒消費 12:04 2021/05/13

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

「東港城Happy Shopping購物折」又來了！由5月17日至7月4日，將軍澳東港城將搜羅逾30,000件精選禮品，統統以超筍價發售。（商場提供）

「東港城Happy Shopping購物折」又來了！由5月17日至7月4日，將軍澳東港城將搜羅逾30,000件精選禮品，統統以超筍價發售。首推「$1瘋狂換購貨品」，買家隨時可以$1換購iPhone、Dyson及Switch等多款搶手貨，還有大量1折貨品，萬勿錯過掃貨機會。

「$1瘋狂換購貨品」

東港城即將舉行7個星期的「東港城Happy Shopping購物折」，由2021年5月17日（下午1時開始）至6月20日，The Point會員只要透過新地商場手機應用程式，以指定積分兌換「獎賞預留證」，並於指定推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可以$1換購iPhone最新型號產品、Dyson直捲髮造型器、Nintendo Switch等多款搶手潮物，每一至兩星期會有不同產品推出，名額有限，換完即止。

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「1折瘋搶多款激筍產品」

當然不少得「1折瘋搶多款激筍產品」，一田特選9款至潮電子家品，可以超筍價1折換購。The Point會員可先預留換領證，並於指定推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，便可以1折價錢帶走Dyson V8 Absolute無線吸塵機（折實$378）、Skyworth Android 40吋電視機連Hisense 2.0聲道無線喇叭（折實$378）及Philips Airfryer健康空氣炸鍋（折實$169），機會難逢，手快有手慢冇！

詳情可瀏覽東港城網頁

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記者︰梁靜詩

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