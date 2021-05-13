【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重　不在乎血緣關係：後母只是一個身份

▲ 兩孩之母蔣祖曼，育有6歲的女兒可可和14歲的繼子Day，一家四口樂也融融。

做媽媽難，做後母更難。現年35歲的蔣祖曼，年輕時戀愛大過天，曾放棄青春年華選擇擔任後母一職，面對外界流言蜚語，她也義無反顧，肩負起教育及照顧繼子的責任，過程中難免經歷反叛而發生衝突，一度感到迷惘、無助，最終苦盡甘來與繼子成為無所不談的朋友，打成一片。究竟最強繼母如何練成？

▲ 35歲的蔣祖曼正值青春年華，不畏家人和外界反對，選擇成為後母，肩負起教育及照顧繼子的責任。(黃建輝攝)

有「獨立電影女皇」之稱的蔣祖曼，參演過近20部獨立電影，先後憑無綫劇集《使徒行者2》、《鐵探》成功入屋，而近日在新劇《逆天奇案》中飾演大律師「鍾嘉瑜」，性格固執、口才了得。近年來，戲內她多數扮演的角色都偏向堅強灑脫，但她坦言與其本身的性格截然不同，戲外的她外表看似強悍，骨子裡卻是溫柔的小女人。

在現實生活中，她貴為兩孩之母，育有6歲的女兒可可，和14歲的繼子Day，一家四口樂也融融。當年她在21歲時遇上任職電視幕後的老公陳卓麟，盡使男方與前妻育有一個兒子，期間對方前妻因病離世，但她也將Day視如己出，就連對「後母」一詞也欣然接受。「兒子自1歲起便由我照顧，他一直都稱呼我媽咪，對我來說，後母只是一個身份。」

▲ 蔣祖曼已是兩孩之母，育有6歲的女兒可可，和14歲的繼子Day，一家四口十分幸福。(IG圖片)

Day小時候，曾童言童語說出：「鴨BB有鴨媽媽，雞BB有雞媽媽，但我沒有媽媽。」她聽到後心痛不已，自此決定要盡最大的努力給繼子需要的愛。在兒子成長過程中，幾乎沒有太嚴重的反叛，也沒有衝口而出「你又不是我媽媽」令她心碎的說話，有時更做出窩心舉動令她甜入心。「我曾經跟兒子說：『我很有信心，將來我老了，就算你的妹妹出去玩，但仍有你照顧我。』」

蔣祖曼與繼子早已情同母子，相處模式像是朋友一樣，兒子每天滔滔不絕跟她分享日常大小事，也會訴說少男心事。在教育子女方式上，爸爸是黑臉，她則唱白臉。而兩夫妻難免意見有分歧的時候，需要學習不斷地互相磨合。「在我而言，只要不影響生命，兒子都什麼都可以，讓他放膽去冒險。但老公對他的要求很高，例如兒子長期都穿同一對鞋，他認為外觀可能不整潔。他比較著重小細節，但我就無所謂。」

▲ 自小失去母親的Day (中) 從蔣祖曼身上獲得缺失的母愛，現在二人情同母子，感情深厚。(受訪者提供)

▲ 兩兄妹亦非常好感情，Day亦經常幫忙照顧妹妹。(IG圖片)

雖然她的身份是後母，但不代表對孩子無條件忍讓，當兒子的態度出現問題時，她也會忍不住出手嚴厲管教。「但有時他完全不回應我的說話、或藐嘴藐舌，起初我會採取勸諭方式，盡量在三句說話以內，因為不想自己顯得太囉嗦。但累積一定的次數，我就會大爆發，可能聲嘶力竭大鬧，他就會眼濕濕想喊，但事後我也有跟他道歉，指自己情緒太激動，但讓他知道我的底線、生氣的原因。」

她對一對仔女的期望聽起來很簡單，無非是做自己，但事實上卻是困難重重。「在現今網絡發達的時代，別人說什麼，他們未經思考就去跟風，為了得到別人的認同。但其實我最希望他們做自己，跟隨自己的感覺，拋開其他人對你的想法。」

▲ 《逆天奇案》中她首次挑戰飾演大律師「鍾嘉瑜」，性格強悍、口才了得，與其戲外的性格完全相反。(IG圖片)

▲ 近年，愛上園藝的她，更有意展開多肉植物生意。(IG圖片)

另外，近年愛上種植的她，更計劃開拓多肉植物生意。「我一直都很喜歡園藝，由上年起亦有做多肉植物的生意，事緣何思諺舉辦一個市集，她問我有沒有興趣擺檔賣多肉植物，自此就開始賣植物的旅程。之後我也會跟一間無土植物公司合作，研發出一批毋須用泥土種植的多肉植物，而這種泥土可十年重用。」

記者：曾嘉善

場地：Plant Plant