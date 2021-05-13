【創意無限】12歲男生受疫情啟發創造獨特呼吸機　利用Lego設計及組裝冀舒緩短缺問題

▲ 美國一位12歲男生發揮創意，利用Lego設計及組裝出呼吸機，希望能幫助他人。

全球疫情反覆，早前印度更面對變種病毒大爆發，當地醫療系統瀕臨崩潰，急切需要大量製氧機和呼吸機。在美國，有12歲男生受到疫情啟發，利用Lego創造出成本較低的呼吸機，希望能夠舒緩全球呼吸機短缺的問題。

▲ 12歲的Anthony自小就很喜歡利用Lego設計和砌出不同東西。（訪問影片截圖）

利用Lego砌出呼吸機

根據美國《ABC7 News》報道，來自美國伊利諾伊州溫內特卡的12歲Anthony Hartman，從小就喜歡利用Lego設計和砌出不同東西。自新冠肺炎疫情爆發以來，他會利用空餘的時間，在家研究如何發揮創意去幫助別人。Anthony的媽媽亦表示，兒子從小就已經很有創意。

在今年3月，Anthony成功利用Lego設計及組裝出一部呼吸機，並且將它命名為「EVentilator2020」，

我看到有很多大學，正研究如何製造出成本較低的呼吸機。我亦希望利用Lego創造出獨特的呼吸機。

▲ Anthony花了數星期的時間，成功研發出獨特的呼吸機。（訪問影片截圖）

期望與Lego公司合作幫助有需要人士

經過數個星期的努力，Anthony利用家中的材料，以及透過學校機械人校隊老師的協助，成功研發出呼吸機。在去年暑假，Anthony將他的創作提交至「Kids Think Tank」參賽，雖然設計最終未能獲獎，不過概念受到社會觸目。

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Anthony表示，他會向Lego公司提交「EVentilator2020」的設計概念，希望能透過合作生產呼吸機，讓有需要地區的醫護人員使用，

我希望創造出成本較低的呼吸機，協助解決短缺問題。

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責任編輯：王明芳