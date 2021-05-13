【MIRROR成員】台上自嘲團內存在感低　Alton操肌開健身室獲取認同【多圖】

人氣男團MIRROR一連6日的演唱會於日前圓滿結束，12子的表演成功牽起全城熱話，一直在團中自覺存在感低的Alton王智德，更憑壓軸表演個人棟篤笑成為焦點，真情剖白感動觀眾。

▲ MIRROR成員Alton王智德在尾場一段7分鐘告白有笑有淚。（經濟日報圖片）

自嘲在團中存在感低

Alton於2018年以參加《全民造星》而獲觀眾留意，雖然於30強止步，但仍成為MIRROR一員。他在團內人氣未必最高，但他個人的肌肉男印象就自《造星》起已為觀眾熟悉。

之後，Alton在《全民造星2》的「MIRROR實力排行榜」中，由曾列榜末，經表演後上升至第7位，成功吸引更多觀眾注意。

不過，在Alton心中卻一直自覺在團內存在感不足，在今次的MIRROR演唱會中他也未有個人跳唱的機會，但就獲花姐安排有個人的7分鐘棟篤笑自白。

▲ Alton在台上回應當年的留言。（經濟日報圖片）

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正能量感動觀眾

初時，Alton的演講內容以自嘲為主，並問觀眾有否在數出12個名字時總會忘記其中一兩位。他更指自己的存在感但得連MIRROR出歌時，被家人詢問是否已退出，而當是在歌曲《Reflection》中，他與另一成員Frankie合共只有2.9秒歌詞。

Alton自知團員各有特色所長，故一直不明自己為何可以入團的原因，花姐當時就回應是因為他有感染力，可以正能量感動觀眾。

▲ Alton的大隻形象深入民心。（Instagram圖片）

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Alton操得一副健碩身型，大學畢業於城市大學電子物流及科技管理學學士，入行前曾任舞蹈員及健身教練。他亦曾解釋指因香港對全職舞蹈員的需求低，而恰巧健身可與舞蹈相輔相成，調整身型，市場亦大，故同時任健身教練。現時，他除藝人身份以外，也有開設健身室做老闆，令身體一直保持最佳狀態。

但此舉亦無阻他想入行開演唱會的夢想，他在演唱會中講到大學時曾受朋友質疑：「王智德你憑乜？你開到演唱會，我食咗張poster。」而他亦真的拿出一張「已找數」的Poster，指該名朋友真找數食Poster。

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之後，熒幕上亦回帶出現一則討論區的發帖「3年後仲喺度再同我講」，而兩年多後的今天MIRROR確實仍在舞台，Alton感激Fans的支持，更淚灑台上道出感言：「條路好崎嶇，一路行嚟唔容易，但我知道，因為有你哋。人生就係要堅持，先去到目的地。」場面動人。