【非常醫生】港大梁耀殷副教授貪玩個性造就牙醫夢　親挑運動精英加入牙醫學院

▲ 貪玩個性造就梁耀殷的牙醫夢。

港大牙醫學院每年吸引不少「尖子」入讀，在2021年全球排行第三的牙醫學院，入讀的學生不只是成續異常，還有「一對巧手」，港大口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷接受專訪時稱，入讀牙醫學院還有一些先決條件，才可以成就牙醫夢，以他自己為例，其實他從小就熱愛足球運動、好動且興趣廣泛，反而更有利成為牙醫，他回想自己求學生涯，全因貪玩性格造就牙醫夢，現時負責收生工作時，亦發掘到不同專長的精英加入港大牙醫學院。

2004年牙醫學士畢業後，梁耀殷接受6年口腔頜面外科專科訓練，現時全港只有約70名醫生符合口腔頜面外科資格。他坦言這個專科的醫生人數少，可能因為求學過程漫長而艱辛，未必吸引人入讀：

我們正在做的事情不再只限於牙齒，已變成涉及頭頸外科手術的範疇，像醫生一樣需要經歷辛苦的訓練，不是人人都喜歡。

他表示自己在學習的過程中，掌握到牙科技術外，也從中明白「醫者父母心」，曾遇到一名年輕女病人患癌的遭遇，令他決心在口腔頜面外科刻苦鑽研：

以前還在擔任一名學徒時，曾診治一名15歲的女生，患有口腔癌末期，見到她很心酸，當她連手術也再不能進行時，我們只能為她進行舒緩的治療, 這件事驅使我們盡量做好每一件事，要將每一位病人當作家人來醫治。

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外表文質彬彬的梁耀殷，原是一名運動愛好者，自少參加童軍，亦曾代表港島區參加足球比賽，他形容自己性格「貪玩」，反而造就他成為牙醫：

我會用最短時間，去應付足夠去考試、取得足夠的分數，餘下時間便會玩耍，我認為即使在玩樂，亦可以從中學習，譬如踢球可以讓我學習專注，專心地進行一件事，這些經歷對我日後擔任牙醫很有幫助。

在2021年，港大牙醫學院在全球排行第三，是本港引以為傲的學科，故吸引不少尖子入讀，梁耀殷指收生首要條件不一定是成績優異，「貪玩」的性格或許也適合成為牙醫：

我們見到一個人懂得與人溝通，他懂得想像古靈精怪的方法解決問題，或者很專注進行一件事情，其實對他擔任牙醫很有幫助。

梁耀殷形容，要成為一個優秀牙醫，也要靈活變通，不只是技術上，還有態度上，他寄語有興趣入讀牙醫學院的年輕人，要有解決問題的決心：

牙醫的工作是一項活生生的事情，很多問題書本上不能告訴你如何解決，解決這些問題需要很機靈去做，所以我們錄取的學生都喜歡他們很貪玩。

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記者：陳麗娜