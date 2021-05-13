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【酒店下午茶】瑰麗酒店High Tea歎港式茶餐　238元品嘗神級叉燒飯 +菠蘿油+奶茶

休閒消費 12:26 2021/05/13

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港瑰麗酒店Holt's Cafe推出全新「細味香港情懷」下午茶，主打茶餐廳美食，包括這款菠蘿油 (60元)。(酒店提供)

香港瑰麗酒店2樓的Holt's Cafe主打環球及香港地道美食，近日推出全新「細味香港情懷」下午茶餐單，重新演繹多款深受港人歡迎的茶餐廳美食，令食客滿有親切感。

「細味香港情懷」下午茶於逢周一至周六，下午2:30至下午5:30供應，備有多款港式單點美食和下午茶套餐以供選擇，包括經典港式美食菠蘿油 (60元)，以香脆鬆軟的菠蘿包夾著冰凍的厚切牛油而成，冰火交融的口感，十分過癮。

其他美食包括集合了高級黑豚午餐肉、香脆日本煎蛋和麻油香麵的黑豚餐肉蛋麵 (120元)；以港式叉燒、爽脆蝦仁和黃金蛋絲炮製而成的星洲炒米(140元)；以及以厚切鬆軟多士夾著香滑炒蛋和高級黑松露的黑松露蛋多士 (90元)。

黑松露蛋多士(90元)：用黑松露炒過的雞蛋，添上清香氣息。(酒店提供)

要數最能代表茶餐廳的美食，當然不少得港式西多士 (90元)，鬆軟的多士沾滿香濃的蛋漿，炸至金黃後再配上冰凍的牛油和楓樹糖漿，讓人一試難忘。

一眾茶餐廳美食，當然不能缺少西多士(90元)。(酒店提供)

其他美食還有鮮茄焗西班牙黑豚豬扒飯(220元)、港式經典乾炒牛河(140元)、焗葡國雞飯 (200元)，還有吃下午茶必備的港式奶茶(80元)、鴛鴦奶茶 (80元)。

除了下午茶單點美食外，更可選擇下午茶套餐(238元) ，一份已包括神級叉燒飯 (價值198元) 、菠蘿油和鴛鴦奶茶一杯，滿足客人可一次品嘗多款經典港式美食的願望。

鮮茄焗西班牙黑豚豬扒飯(220元)：用上矜貴的黑豚豬扒，入口份外嫩滑。(酒店提供)

Holt’s Cafe 

地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號香港瑰麗酒店2樓

電話：3891 8732 

記者：招美寶

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