【警隊高層醜聞】謝偉俊：光顧無牌按摩店不屬違法　不能假設他在店內進行犯法行為

▲ 謝偉俊。(資料圖片)

警務處國家安全處處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，涉光顧無牌按摩店，正休假一個月受查。立法會保安事務委員會委員、執業律師謝偉俊今（13日）在一個電台節目表示，事件影響警隊形象，市民感到緊張屬正常及理解，惟事件本質上相較衝紅燈輕微，不屬違法行為，只涉及警隊中的違規問題，而行為的本身亦與國安工作無關，認同執法及公職人員需要小心自己的言行，但公眾不能對他們的言行上綱上線。

謝偉俊表示，部分人把光顧無牌按摩店，與黃賭毒相提並論，他反駁稱光顧無牌按摩店並不犯法，舉例指有市民到工廈光顧私房菜，可能涉及無牌食肆，惟食客不犯法，外界不能假設顧客在食店內犯法，如進食野生動物、非法賣酒及毒品等。

被問到是否需要獨立第三方調查事件，謝偉俊指出，案件詳情目前仍未知，太早論及此議題，又形容案件屬小事不需要獨立機構調查。對於事件已發生一個幾月昨日才公布，他認為事件不算嚴重，如果牽涉外國干預本港事務才需要立刻公布。

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記者：陳麗娜