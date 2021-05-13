【校長專欄】建立正向校園助學生面對逆境 校長：不要只將成就建立在學業成績上

▲ 保良局何壽南小學推行「樂學、樂群、樂助」計劃。

若果問我選校第一條件是什麼，我會毫不考慮就答「鍾意返學」，不知道各位家長有無在小時候經歷過，返學充滿焦慮，擔心成績、害怕將來、憂慮升學，全部都「灰灰地」，試問又怎會喜歡返學。有位校長朋友每次見她都充滿正能量，她也在學校用了3個「樂」字，為學生建立正面思想，她說：

培養學生成為正能量的人，就能讓他們找到生活的樂趣，找到任何值得快樂的事情，才能以積極樂觀的態度面對逆境，勇敢接受未來接踵而來挑戰。

3個「樂」字，不包括我個名「梁永樂」，而是推行一個「樂學、樂群、樂助」計劃，「樂學」很直接，如「交齊功課有辦法」行動；「摘星」計劃，鼓勵成績稍遜的學生作多方面的嘗試，獎勵於學術以外的表現，發掘多方面的潛能；師生共同訂立全年目標，包括學業、人際關係、品德等等。

「樂群」，就是群體的群，教導學生如何融洽與人相處，管理和適當地表達自己的情緒。推行「大手牽小手」計劃，讓四年級的學生照顧剛升上小學的一年級生；德育課推行「師生共話10分鐘」，增加老師與學生之間的溝通機會，改善老師與學生之間的關係；更有「愛心滿校園」、「愛心點唱站」透過不同方法，如歌曲表達對其他人的愛。

最後「樂助」，就是尊重他人，樂於服務，關心社會，在班上「教室一人一職」，幫助小群體。同時也有不同服務對象的義工計劃，目的就是培養學生的同理心及知足感恩之情，並實踐對他人的關懷及尊重。

這間如此有系統建立「正能量校園」的就是保良局何壽南小學，校長陳紫霞。她引述一個有關香港兒童的問卷調查發現，香港學生的學業壓力沉重，有的不足六歲已出現焦慮症狀。她說：「6歲人仔已有焦慮，實在叫人痛心。」

她經常都慨嘆，不少家長把小朋友的成就只建立在學業成績上，至於孩子最需要的心靈支持、人際關係建立、品德培養等卻漠然置之，她反問：「難道這樣能培養未來的棟樑嗎？」紫霞校長這問題，各位家長不妨都思考一下，你想一想子女將來是擁有怎樣心靈的人呢？而學校又做緊乜呢？

同場加映蔡繼有學校校長分享不用課本推圖書教學訓練思維

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD



TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T



香港電台第一台《我們不是怪獸》「梁永樂-怪獸爸爸and friends」周日晚十點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。