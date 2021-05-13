【發展大灣區】吳雨獻計TVB擁抱大灣區　認為香港可捧出另一個張敬軒

▲ 吳雨在馬浚偉主持的電台節目《同理．繼續傾》受訪。

資深傳媒人吳雨，在娛樂圈工作逾40年，先後曾任職無綫、亞視、華星唱片及英皇娛樂高層，現為藝發局委員的吳雨大哥，近日接受馬浚偉港台節目《同理‧繼續傾》名人專訪環節，便暢談對現時娛樂工業的看法和建議。

吳雨於2016年退任英皇娛樂行政總裁，並宣布退休，吳雨在任期間，先後力捧Twins、容祖兒、謝霆鋒、林峯、張敬軒、陳偉霆等，對造星頗有經驗。

▲ 吳雨任馬浚偉港台清談節目《同理．繼續傾》嘉賓。

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TVB應以大灣區為市場

吳雨跟馬浚偉在節目坦言，覺得香港現時難有明星，他表示以前80年代第一梯隊淡出，即有第二梯隊接力，但現在缺乏二、三四線明星，甚至一線明星也未算很有實力，感概以前在邵氏見到的明星如蕭芳芳、林黛、樂蒂等才是真正明星。

早前TVB大股東黎瑞剛指無綫要衝出香港市場，吳雨亦認同。他稱：「無綫是要衝出去，但不是指文化衝出去，而是市場要衝出去。今日大灣區都是講廣東話，廣東省有6千多萬人口，為何沒有像樣明星，當年張敬軒也走來香港，為何我們不可以去發掘明星出來？」

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曾擔任無綫製作總監的吳雨，當年亦有製作《香港小姐》選舉節目，他指籌備港姐時，已有衝出香港發掘明日之星。

曾海外發掘郭藹明

他憶述當年有感很多香港女生英文不算很好，故飛去海外進行面試，曾到溫哥華、洛衫磯挑選留學生，當年便成功發掘到郭藹明，後來成為91年三料港姐，令他甚感自豪。

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▲ 郭藹明被喻曾是最高學歷港姐，其後跟劉青雲結婚，成模範夫婦。

退休後吳雨，仍心繫娛圈工作，現時兼任第15屆香港藝術發展獎工作小組主席，今年大會主題為「藝力自強 傳承明天」，並邀請不同藝術與文化界代表接受訪問，談香港演藝發展。

同場加映：張敬軒訪問