【德國升學】重視栽培學生國際視野 每年50萬入讀德國最頂尖私立中學

▲ 德國私立學校有一種很特別的優勢，就是會為學生未來建立人脈網絡。

德國學府的國際學生人數很多，有來自瑞士，西班牙，美國，俄羅斯，韓國，印度，加拿大，澳大利亞或意大利等多個國家的學生。而且德國私立學校有一種很特別的優勢，就是會為學生未來建立人脈網絡，從小栽培學生國際視野。

Schule Schloss Salem

Schule Schloss Salem 是歐洲最頂尖的學校之一，相當於香港的「拔萃書院」。該校成立於1919年，從8年級開始，Salem完全使用雙語，並提供雙重課程。

學生可以繼續學習德語系統（Abitur）或參加國際課程和IB文憑課程，該課程的語言為英語。但是，學生可以切換系統，直到他們進入高中。高年級大約有三分之一的學生在IB系統中。大多數學生都是德國人，但國際學生人數卻很多，學生來自瑞士，西班牙，美國，俄羅斯，韓國，印度，加拿大，澳大利亞或意大利等多個國家。

學校詳情 – 它提供德國的Abitur以及國際文憑（IB），並設有獎學金計劃



– 初中課程每年約50萬港元（學費連生活費）

Privatgymnasium Iserlohn

德國學府位於伊瑟隆，成立於1968年，是德國唯一的冰上曲棍球寄宿學校。這間寄宿學校位於德國西部Nordrhein-Westfalen，鄰近Sauerland 自然區附近，距離多蒙特，科隆，等等熱門城市不遠，成立於1968年，是德國唯一的冰上曲棍球寄宿學校，也與DEL德國冰球頂級聯賽俱樂部 Iserlohn Roosters合作舉辦了學生培訓。

德國私立學校有一種很特別的優勢，就是會為學生未來建立人脈網絡。經常邀請來自德國商界或政治家的名人與學生互相交流 (Paul Ziemiak – Privatgymnasium Iserlohn)，從小栽培學生國際視野，這種體驗是德國公立學校鮮有，而且德國有超過200多間私立寄宿學校，品質極高，學費遠比英美更便宜，學費大約3至4萬歐元（約28萬至34萬港元）。

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文章獲㯋德學府授權轉載。