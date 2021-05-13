【盼你賞面】拍《神鵰俠侶》與劉德華結緣　「金輪法王」張雷難忘華仔登台情況

▲ 張雷接受楊盼盼節目訪問。

楊盼盼為香港開電視主持節目《盼你賞面》逢星期六晚播映，而本周六（15日）播映的一集邀得著名特技演員張雷做嘉賓，期間楊盼盼還炮製「紅燒豆腐」給茹素30載的張雷品嚐，令張雷讚口不絕，大讚菜式似藝術品。

入行逾40多年的張雷，自小習得一身好武藝，由龍虎武師出身，在機緣巧合下轉戰幕前，在70、80年代拍攝過《C.I.D.》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》系列等多套劇集，同時亦擔任多齣電視劇的特技人，其中於《神鵰俠侶》演金輪法王，更令觀眾留下深刻印象。

張雷更分享當時拍攝的辛酸事，他說：「當年做金輪法王，記得拍攝時，夏天好熱，劇情講述我要帶蒙古兵打中原，蒙古兵要列隊，點知一個一個中暑暈低，於是我就想『真是那麼熱嗎？』，我又企出去一陣試下，企一陣就眼前一黑，原來當時氣溫高達41、42度；拍攝很好玩，跟華仔（劉德華）見一次打一次。」

▲ 楊盼盼為張雷炮製一道素菜。

張雷續說演畢金輪法王後，他跟劉德華到新加坡登台，笑言感覺好似當年The Beatles來港一樣，當步出機場一刻，被好多人包圍着，場面噓冚。

▲ 張雷憶述當年拍劇的辛酸。

另外張雷曾參與過多套電影特技拍攝，其中最為人熟悉的是電影《最佳拍檔》的特技畫面，他說：「參與過好多集的《最佳拍檔》，發覺撞車戲，觀眾會鍾意看靚車被撞，所以專登由加拿大訂靚車返來。」此外，張雷將飛車特技技術傳授給徒弟，問到張雷對徒弟的挑選準則？他表示：「要有基本技術及基本膽色，但又不可以過火，過了火又會容易出事，反而要怕死、冷靜好一點。」

