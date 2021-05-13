【立法會】議員倡成立專責部門處理新界北發展　黃偉綸：暫無打算

▲ 黃偉綸稱，要開放沙頭角發展旅遊業需先克服保安問題。（資料圖片）

多位議員指，新界北發展長期停留在研究階段，「50年不變」，批評政府蹉跎歲月，建議成立專責部門處理新界北發展。發展局局長黃偉綸回應指，在《香港2030+》發展藍圖中，新界北是其中一個策略增長區，而目前已有機制，在政府內外推動相關發展，政府暫無打算新增專責部門處理新界北發展，指政府財政正面對挑戰。

立法會今日討論有關發展新界北口岸經濟的無約束力議案，動議的民建聯劉國勳表示，新界北與深圳接壤，設有多個出入境管制站，一河之隔的福田及羅湖近年發展迅速，相反新界北發展長期被擱置，停留在研究階段，批評政府蹉跎歲月，他建議，成立一個專責部門處理新界北發展計劃，與深圳及粵港澳大灣區內地城市合作，協助新界北地區轉型。

對於旅遊界立法會議員姚思榮建議，開放沙頭角禁區，發展邊境旅遊。黃偉綸指，禁區地帶主要用作邊境緩衝地帶，強調港府近年已將禁區範圍大幅減少，但沙頭角有其獨特的歷史情，其保安及走私風險高，如要開放發展旅遊，需先克服保安風險，但強調會將意見帶回政府，讓相關部門跟進。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，香港必須將發展重心向北移及西移，推動口岸經濟，更好把握深圳、珠海、以至大灣區高速發展帶來的龐大機遇。他認為，港府要加強與深圳、廣東及中央相關部委的溝通，「不要只想自己，只看深圳河以南，要站在國家大局的角度思考，配合內地規劃及發展。做好機制對接等。」

經民聯石禮謙認為，新界北未能發展，核心問題在於政府架構，「這個政府完全是拿著港英時代的思維來解決現代的問題，未能與時並進。」

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記者：林曉君