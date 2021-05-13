【新冠肺炎】台灣疫情反彈單日急增16本土案例　機警女醫生靠一線索找出5病例

▲ 台灣疫情反彈單日急增16本土案例，機警女醫生靠一線索找出5病例。

台灣新冠肺炎疫情反彈，昨日（12日）新增17宗確診個案，包括16宗本地感染個案，當中3人感染源頭仍然未明。其中宜蘭縣11日爆發群聚感染，所幸得一名急症室女醫生在疫情未全面失控下，找出兩名患者並即時通報，由當局安排採樣檢測，才再找出3名患者，前後共5人確診，才不致讓疫情失控延燒。

綜合台灣媒體報道，兩名在宜蘭羅東同一間遊藝場上班的女子，周日（9日）母親節傍晚前後來到羅東聖母醫院求診，首名婦人表示自己發燒、全身痠痛。郭恩悅再詳細詢問患者的工作場所及工作內容。

事隔不久，另一名婦人亦來就醫，同樣出現發燒、全身痠痛等症狀。郭恩悅詢問下得知，兩名婦人都是同一間遊藝場的員工，即時有所警覺，於是立即安排採樣檢測。第二天下午，兩名女子檢測樣本呈陽性，醫院遂即時通報，由當局啟動疫調機制，再找出另外3宗病例，疫情才不致失控蔓延。

對於台灣流行疫情指揮中心予以的肯定稱讚，郭恩悅表示謝意，並稱要歸功院內團隊努力，而並非她一人之力，又特別感謝兩名患者如實告知自己的職業，並選擇求醫而非買成藥服用。

同場加映：【活得健康啲】小朋友愛亂摸咬手暗藏細菌病毒 中醫教兒童防疫方法

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣