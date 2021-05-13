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【主動調查】申訴署轟食環懶理公廁投訴　又促建築署監管公廁承建商並提高罰則

社會 12:49 2021/05/13

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申訴專員公署稱，食環署管理公廁潔淨及翻新均有不足。（資料圖片）

申訴專員公署就食環署及建築署就管理公廁的潔淨服務、維修保養及翻新工程方面進行主動調查，今日（13日）發表報告，指食環署以往未有善用公廁投訴數據，以提升管理效能，亦未有分析外判承辦商失責事宜。公署亦發現，建築署現時監管承建商機制有待改善，認為可以提高施工令罰則，以增加對延誤施工的工程承建商起實質阻嚇力。

公署主動調查的報告提到，食環署以往沒有就公廁的投訴作出整合及統計，而署方亦始於去年6月才因審計署建議提升投訴管理資訊系統。公署認為，食環署可就投訴內容分析問題所在及可改善的地方。

公署亦有到全港各區的公廁視察，並以元朗區較多投訴的公廁為例，包括元朗康景街公廁、元朗小商新村公廁及元朗宏業界公廁，三間公廁均有不清潔、設施受損問題，但未得到妥善處理。故此，公署建議食環署繼續就涉及公廁的投訴作分析及統計，並進一步妥善運用數據以改善管理。

公署調查亦發現，食環署就「高使用率公廁」的界定準則欠妥善，其中每日使用人次達300人至3,000人次作同一看待並不合理，又認為食環署應需加強處理惡意破壞公廁設施問題。同時公署發現，政府由2019/20年度起5年內，已增撥資源增加更多公廁納入翻新計劃，但進度緩慢，每年僅約48間，而全港有約800間公廁，但每間公廁平均每隔約17年才會獲得翻新一次，認為食環署應定期檢討翻新公廁的優次。

另外，就建築署對負責公廁維修保養的承建商監管機制，公署調查報告指出有有承建商延誤更換感應式自動沖廁閥項目125日，施工金額僅320元，但「算定損害賠償」金額僅54元；另一個案為承建商延誤維修天花項目16日，施工金賽為330元，但「算定損害賠償」金額僅2元。

公署認為，施工令金額少，變相賠償額亦會偏低。公署續指，賠償金額偏低未能反映延誤問題對政府帶來的隱藏成本，對承建商亦沒有阻嚇作用。因此，公署建議建築署檢視提高施工令罰則的可行性。

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記者：曾卓鋒

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