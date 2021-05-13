【新冠肺炎】工聯會調查指逾8成家長斥網課損子女健康　促學校多補課及教師定期強檢

▲ 工聯會本月初訪問逾800位家長，逾9成認同網課令子女依賴電子產品、逾8成批評網課損害子女健康（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情襲港，莘莘學子過去一年只能間歇享受校園生活，透過電子屏幕上課成為新氣象。工聯會本月初訪問逾800位家長，逾9成認同網課令子女依賴電子產品、逾8成批評網課損害子女健康；有家長認為恢復面授課後，港府可要求教師及學童定期強檢，及促請學校提供額外補課，讓子女追回學習進度。

工聯會九龍東團隊於本月3日至10日收集849分有效問卷，涉及1,158名在學子女，有78%受訪家長指子女平均每日花1小時以上用電子產品玩樂、有95%家長認同網課及子女長期在家令子女更依賴電子產品、有87%家長認為網課對子女的健康造成不良影響；在學童長期使用電子產品下，有5成受訪者子女出現視力受損，其次為肩背頸受損，精神難以集中及容易暴躁。

調查亦指出有近8成家長認為恢復面授課程、及近7成認為恢復開放更多玩樂場所可減子女依賴電子產品。就港府宣布本月24日起全面恢復半日面授課程，工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，強烈建議港府要求職員定期強檢，並提供免費採樣包上門派發及收集服務，至於應否要求學童強檢，鄧表示「視乎檢測能力，教師是第一步」，他又建議康文署盡快重開室內兒童遊戲室。

▲ 工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，強烈建議港府要求職員定期強檢，並提供免費採樣包上門派發及收集服務。（陳靜儀攝）

「（兒子）依家會欠功課，以前從未試過，成績亦差到接受唔到，會伏喺枱到上網課，條腰坐歪哂，收電話時又會發脾氣」兒子剛升中一的蔡女士表示，兒子在疫情下失去中一適應課，透露兒子認為「原來上中一咁簡單、只係網課」，又無奈指網課令兒子成績一落千丈，彼此亦因沉迷電子遊戲問題而衝突不斷。

▲ 蔡女士表示，恢復半日面授課後，冀學校能於下課後額外提供一至兩節網課，讓兒子追回學習進度（陳靜儀攝）

蔡女士表示，恢復半日面授課後，冀學校能於下課後額外提供一至兩節網課，讓兒子追回學習進度；工聯會九龍東社區主任譚美普則建議，所提供的網課應以小班形式授課，因認為教師更易監察學童，提高小朋友專注力。

▲ 工聯會九龍東社區主任譚美普（右）則建議，所提供的網課應以小班形式授課，因認為教師更易監察學童（陳靜儀攝）

在職家長潘先生亦認為，其就讀小一的兒子及小四的女兒，回校上課自律能力較好，因網上授課時子女會一邊看網上影片，「功課會等到家長回家才做，過度集中在網絡世界，而收電話最大問題是容易暴躁會發脾氣」，潘又指其兒子失去幼稚園高班及小一適應課的上學時間，故主動向其就讀小學提出欲留班一年，不過校方卻以「你個仔唔係最差那位」為由拒絕。

▲ 在職家長潘先生亦認為，其就讀小一的兒子及小四的女兒，回校上課自律能力較好（陳靜儀攝）

潘先生坦言明白疫情之下，只能恢復半日面授課程，會安排子女下課會回家用膳，但希望校方能提供「雞精班」予其子女，因相信他們「能從網課學會的，10%也沒有」，又指希望港府要求教師定期強檢，亦鼓勵學童一同強檢，因認為小朋友不會抗拒，「檢測很快、很簡單」。

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記者：鄧凱文