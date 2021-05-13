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【BB來了】岑麗香誕第二胎再做媽媽　手抱「小腰果」餵母乳超有愛

娛樂 13:05 2021/05/13

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

岑麗香再做媽媽。

岑麗香誕下第二胎！自2019年誕下兒子Jacob後，岑麗香今年2月宣布再度懷孕，至今日香香在IG公布誔誕下第二胎「小腰果」，並分享抱B餵奶溫馨照。

岑麗香誕下二胎。（Instagram圖片）

香香今日在IG宣布再成媽媽，留言：「Double trouble, double love🤍#小腰果多多指教#mynameisBabyJuJu@nyoted！」

【BB大晒】岑麗香挺巨肚出席活動　靚媽香香穿斗零踭身形零走樣【多圖】

香香並分享兩張相片，一張是她手抱「小腰果」，一邊餵母乳，而另一邊則餵大仔飲奶。而另一張相，則是拍大仔同「小腰果」同睡在BB床，感覺溫馨有愛。

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【女神星二代】岑麗香教22月大兒子踩單車　靚媽香香感慨孩子大得太快【多圖】

岑麗香於2015年與圈外男友「強強」Joshua拍拖，2016年宣布結婚，於2018年宣布懷孕，並於翌年誕下大仔Jacob。

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今年2月香香貼貼出孕照，公布再懷二胎，當時寫道：「Hi Baby Cashew」，並Hashtag「小腰果多多指教」，為BB改好乳名叫小腰果。

同場加映：林盛斌太太專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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