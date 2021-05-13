【火警意外】乾衣機爆炸起火家中淪為廢墟　單親媽與6歲女無家可歸︰一切都毀了

▲ 英國發生一宗乾衣機爆炸起火意外，單親媽與6歲女無家可歸。

為節省晾衫空間或時間，不少人家中備有乾衣機。英國日前發生一宗有關乾衣機起火的家居意外，一名單親媽媽與6歲女兒一同租屋住，她當天出門工作，之後乾衣機爆炸釀火警，不幸中大幸是女兒上學去，沒有傷亡。家中財物盡失，母女無家可歸，需善心人救助捐贈物資。

大火燒毀家園

據英國《太陽報》報道，居於英國伯明翰（Birmingham）42歲的Donna Gales育有4孩，她現時跟6歲女兒同住，另外3名子女已成年。事發在6日（上星期四）約中午12點30分，她如常到附近小型超市返工，在工作中途，有鄰居闖入店向她大喊，她家中著火了。Donna隨即趕回家中，看到消防員出動了兩架消防，多達13名消防員正滅火，而大火燒毀了她的家。

▲ 大場大火燒毀了家園。（圖片︰GoFundMe）

4孩單親媽媽Donna與6歲細女租屋住，另養了兩隻狗和一隻貓。當時不幸中的在幸，是Donna正值上班，而女兒在學校上課，沒有人被困火場。此外，她非常感激一名英勇的鄰居打破窗戶，救出寵物。

滾筒式乾衣機起火

起火原因是滾筒式乾衣機引起的，Donna當時未用開動它，但沒有拔除電掣，是接駁電源中的狀態。由於火勢猛烈，燒毀了整間屋，內裡的物品被燒盡，媽媽傷心︰

我的女兒非常心煩意亂，她所有的玩具都不見了、我們所有的衣服亦沒有了，失去了一切。這是一場噩夢！

發起募捐助度難關

由於Donna沒有購買保險，在意外中的損失沒法獲賠償，而由於是租屋住來的，她要等待屋主的處理安排，這期間只好暫住在朋友家，女兒則讓Donna的媽媽暫時照顧。Donna的另一名女兒Shannon事後在眾籌網站「GoFundMe」發起募捐，希望幫助媽媽和妹妹重新振作。

我的媽媽們因為乾衣機而發生一場大火，她的家完全被燒毀了。幸好媽媽和妹妹當時不在家裡，雖然很安全，但他們已經失去了一切。

她希望有善心人提供金錢援助外，也為媽媽及妹妹募集衣物及鞋子，列出尺寸，希望善心人可以捐出物資幫助度難關。

乾衣機安全使用貼士

本港消委會曾列出乾衣機安全使用貼士，想用得安心及保障家居安全，可點擊以下圖片了解更多。

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責任編輯︰王明芳