【全透明口罩】嶺大研發可重用透明口罩助聽障人士溝通　料售價低於200元一個

▲ 嶺南大學研發一款可重用不反光全透明過濾口罩。

市面上有林林總總的口罩，但由於大部分是不織布或布製，難以看到容貌，聽障人士來說會影響靠讀唇，錯誤理解訊息。嶺南大學研發一款可重用全透明過濾口罩，設計以計算光線折射角度及設有H13 HEPA 高效顆粒空氣過濾網，分別可減少反光功能及過濾99.95%病毒等。現在籌款150萬元生產首批約10萬個口罩，料售價低於200元一個。

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全港有約15萬聽障人士，他們日常主要靠手語、讀唇及文字扶助溝通，惟疫情下因佩戴口罩而阻礙他們讀唇情況，或未能有效接收訊息。嶺大創業行動總監高永賢表示，市面上不少全透明口罩都不合防疫規格，部分具病毒過濾功能的半透明口罩亦會有嚴重反光、霧氣及透明部分太小等問題。

他指出，新設計的全透明過濾口罩會針對有關問題而作出改善，外形方面，口罩利用多邊形平面視窗及低棱角表面設計，口罩邊緣則以柔軟物料製成，能緊貼面型，避免說話時口罩會輕易移位；另計算折射燈光的角度以減少反光問題等，讓聽障人士能安全而清晰地看到對方的面部表情。

另外，口罩的重量僅41克，與一副眼鏡重量相約，另兼容耳掛式及頭戴式設計，可減低需長期佩戴助聽器的聽障人士耳朵的負擔，另適合小耳症病人及需要佩戴頭巾人士的特別需要；未來的目標將設計一款尺寸較小的口罩，適合8歲以上小童使用。

在防菌功能方面，該口罩正下方位置設有H13 HEPA 高效顆粒空氣過濾網，根據美國太空總署的研究文獻，HEPA可過濾99.95%病毒，達到ASTM Level 3標準，但可較一般外科口罩更具高透氣度；另口罩外殼採用抗病毒鍍膜，可提供長達8個月的抗病毒保護，內層亦具備持久抗霧功能。至於問及有否就口罩作其他測試以證明抗菌功能，高則沒有正面回應，僅稱文獻已證明有效。

至於清潔方面，高表示，口罩可以重複使用，只要每天以75%酒精直接清潔外殼，或以番梘水清潔；另濾網需每兩星期更換一次、每8個月須重噴新的抗病毒鍍膜。高補充指，屆時或會另外出售抗病毒鍍膜噴劑，由用家自行噴上。

高永賢指，首批約10萬個口罩可在約3個月後可生產，料聽障人士、社工等會優先使用，惟目前最大的挑戰是模具的價錢及生產商的數量較少，盼可找到投資資金，籌款約150萬元，又預料口罩的售價會低於200元一個。

深度聽障人士李素心表示，疫情下由於市民須佩戴口罩，她不論是在餐廳、診所還是公司都難以再靠讀唇得知其他人的訊息，對生活造成困難。當對方使用新設計的全透明口罩後，沒有再出現半透明口罩有反光的問題，亦可以清晰靠讀唇得到資訊。

聾福會服務協調主任註冊社工陳美玲指出，目前透明口罩在香港並不普及，市面上大部分全透明口罩並沒有過濾病毒功能，削弱聽障人士使用意欲，呼籲政府部門、公營機構、大型服務業提供者，主動為前線工作人員提供具防疫功能的全透明口罩，以便聽障人士讀唇及溝通。

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記者：郭詩詩