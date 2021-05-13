【鬼口水】李元元貪玩將鬼口水黐頭髮　Lucy媽媽一招KO花15分鐘速洗淨

▲ 李元元Lucy貪玩將鬼口水黐頭髮，最終媽媽使出一招KO。

藝人李璨琛與模特兒太太梁志瑩育有3歲女兒李元元（Lucy），Lucy憑著可愛又搞鬼的表情俘虜一眾網民，成為人氣爆燈KOL。近日Lucy媽媽分享女兒貪玩，將鬼口水黐到頭髮上，最終媽媽使出一招，只需15分鐘就極速洗乾淨。

▲ Lucy將鬼口水黐到頭髮上。（李元元IG圖片）

媽媽嚇︰一世個頭都係咁

梁志瑩不時為女兒拍攝得意相片及影片，放上為Lucy開設的IG與網民分享。Lucy表演欲強，吸引不少粉絲，其IG有多達26.5萬人追蹤。昨日（12日）Lucy媽媽就分享女兒貪玩，將鬼口水黐落頭髮，媽媽寫道︰

當然唔放過呢個黃金機會，係咁同佢講：冇㗎喇，你呢一世個頭都係咁㗎喇！

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媽媽嚇一嚇Lucy之後，直指「你睇吓佢個樣，既擔心又無奈」 ，不過犀利媽媽只是花了15分鐘就解決問題，Lucy不必剪頭髮救亡。

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只需一物品15分鐘搞掂

Lucy媽媽接受TOPick查詢時表示，只是利用了一種物品就KO鬼口水，她透露︰

我用護髮素唧落slime，等護髮素同slime融合，唔係一搽護髮素就捽得甩，當感覺slime開始溶開，就慢慢逐啲逐啲用護髮素做。

▲ Lucy媽媽只用護髮素就KO鬼口水。（李元元IG圖片）

她指出秘訣是用護髮素加暖水，水愈暖愈好，鬼口水才比較容易化開。她聽朋友說過這個方法，而且她過往出席髮型Show時，髮型師在她的頭髮上噴了很多定型水，當時髮型師提醒她可以用護髮素溶掉定型水，令她靈機一觸，今次用來處理Lucy頭髮的鬼口水。

此外，她亦上網求證，發現不少用護髮素成功去掉頭髮鬼口水的例子，於是放心用在Lucy身上，結果真的成功洗淨。

同場加映：貪玩將鬼口水黏滿頭髮洗不掉女兒變「包租婆」

有台灣網民就在社交平台上載短片，女兒的頭髮被「鬼口水」黏實，髮型瞬間變成「包租婆」而大哭起來，令父母都非常崩潰，最終只能到髮型店剪掉頭髮。

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責任編輯：王明芳