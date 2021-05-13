【出軌人妻】入職極速出軌公司高層兼懷孕 　已婚校花妻認：把老公當後備情人

內地一名男子去年在網上實名舉報，稱已婚校花妻子入職一間公司當秘書後，極速出軌公司高層兼懷孕，該名人妻之後發長文承認並道歉，「很抱歉，我把他當備胎（後備情人）」、「我犯了大多數女孩子都會犯的錯誤」。該名人夫近日正式起訴。

綜合內地媒體報道，該名男子史睿生，去年5月在微博實名舉報張姓妻子婚內出軌，稱妻子曾是北京某大學的校花，2016年，與自己在北京相識並開始交往，1年後張女大學畢業，考慮到自己在澳洲工作，便也選擇赴澳洲留學，1年之後兩人在澳洲登記結婚。

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前年12月，妻子回國參加一間公司面試，之後在該公司當實習生。去年1月，史睿生與妻子在内地登記結婚，隨後前往澳洲過春節。同年2月，妻子回國實習。由於該名高層原本秘書因疫情家居隔離14天，於是安排妻子當任秘書，之後迅速安排妻子轉為正職。

史睿生稱，去年4月，他驚悉妻子出軌。妻子其後更向她坦言已懷孕，孩子生父正在那位高層，並隱瞞他共賦同居，並稱，

你不過是備胎，即便正式結婚，也隨時有被人取代的可能。

史睿生悄悄收集到妻子出軌錄音等相關證據，並實名舉報。

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事件引起網民熱議，涉事的張姓妻子其後曾在社交平台上發文稱，「自己私事影響了大家，夫妻兩人已沒有任何感情。

很抱歉，我把他當作備胎，畢竟長時間異地分居，作為一個女孩子，我需要人陪，我犯了大多數女孩子都會犯的錯誤。希望大家不要再討論我的事。

涉事公司之後回應稱，高度重視事件，並稱經核查，涉事員工為集團下屬京津冀事業部營銷部負責人，他擔任有關職務期間確存在不正當男女關係問題，鑑於其造成的負面影響，京津冀事業部決定撤銷其職務，並與其解除勞動合約關係。今年4月30日，史睿生正式起訴妻子婚內出軌懷孕，以及騙婚。據悉，北京市昌平區人民法院已受理。

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