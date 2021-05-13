【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休　港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣

▲ 外傭犧牲30年青春照顧三代將退休，港媽感恩遇好姐姐：「係我哋畢生福氣。」

好外傭可遇不可求，他們不但幫忙打理家務，更照顧家中小孩子及老人家。外傭Baby在港工作30年，照顧僱主三代，感情如同家人般親切。Baby在30年前隻身赴港做女傭，來到蔣姓僱主一家，一做便是30年。雖然菲律賓家鄉的丈夫、子女及孫兒一直等待Baby的歸期，但不捨僱主一家及基於責任，多年來她選擇離鄉別井，由花容月貌變成皺紋滿面，港媽Jiffy對此感到抱歉，但又感恩︰

我哋已經要咗佢30年青春，差唔多半世人，要還返俾人哋屋企啦。能遇上Baby姐姐，係我哋一家畢生嘅福氣。

照顧僱主30年從不叫苦

▲ 外傭Baby在1989年隻身來港做女傭。（相片由受訪者提供）

外傭Baby在1989年10月來港做女傭，一直照顧蔣氏一家，陪伴港媽Jiffy的丈夫長大，關係如母子，更一手照顧一對孖女，她從不叫苦。Baby將家中事務打理得井井有條，每日為僱主一家準備不同飯菜，Jiffy大讚，「佢煮嘢真係好好食，寧願喺屋企都唔想出街食，中西日韓樣樣得！」Jiffy笑指自己是地獄廚神，需抓緊時間向Baby學習。

▲ Baby每日煮不同菜式，日本大餐有餐廳水準。（相片由受訪者提供）

為照顧剛出生少主 主動續約2年

Baby已年屆60，來年10月便滿約回鄉。嫁入蔣家的Jiffy即使只與Baby相處5年，她已心有不捨，有種每天在倒數的感覺，

當初結婚後，反而係工人姐姐催我生BB，我同老公經過一番努力後，竟然係打孖上。

早在2年前，原本Baby已決定返回菲律賓享福，但得悉Jiffy懷孕後，她高興得很，向Jiffy坦言想幫忙照顧BB，更經常煲靚湯助Jiffy補身，「原本佢完約，仲有半年就返菲律賓，係佢主動話簽多兩年。」

▲ Baby待小少主如親孫。（相片由受訪者提供）

想起當初，Baby在Jiffy生產前回菲律賓放大假休息，為迎接即將出生的孖女先充電。不幸地，卻遇上疫情爆發，Baby未能在Jiffy生BB時及時回港，要待孖女六個月大時才再能回港。而令Jiffy意外的是，孖女毫不抗拒外傭Baby。

呢個時段嘅BB係好認人，唔係咁易俾人抱俾人掂，但工人姐姐竟然3幾日已經令到BB好黐佢哋，唔會抗拒。

待外傭如家人

對待外傭如家人，Jiffy認為最需要溝通、將心比心、互相尊重，了解對方的煩惱，如朋友般相處，

畢竟佢放低自己最親嘅人，一個人離鄉別井去到你屋企，你唔行出一步俾返啲歸屬感工人姐姐，人哋會覺得孤獨，會好難相處落去。

她又形容其老爺奶奶甚為愛錫Baby，待她如家人，「佢放假返菲律賓會買埋機票、俾埋零用錢佢，食飯唔會喺廚房，而係同枱一齊食。」

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港媽感激遇上好外傭

丈夫一早當Baby是半個媽媽，能夠認識相處3個10年，既感恩又感激。Jiffy直言︰

姐姐人生嘅3個10年俾咗我老公一家，30年嚟共享一切嘅喜怒哀樂。聘請佢嘅時候花容月貌、年輕力壯，即將退休嘅佢開始皺紋滿面、周身骨痛。我哋想向佢一家人表示抱歉，以及同非筆墨所能形容的感激。

Jiffy一家只好珍惜與Baby一同相處的時間，「唯有遲啲去菲律賓探佢，或者請佢嚟香港嘆吓。」

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記者：梁節儀