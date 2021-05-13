【幼稚園學費】24%幼稚園擬逆市加價涉保良局及仁濟醫院屬校　僅7校擬減學費

▲ 截至上月，已有約760間幼稚園表示將於新學年凍結學費。（資料圖片）

受疫情、移民潮及出生率低等問題夾擊，新學年有至少250間幼稚園向教育局申請加學費，佔全港幼稚園24%；同時有7校擬減學費，另有約760校將凍結學費。

即使參加教育局資助幼稚園教育計劃的幼園，亦有2成、即約150校擬加費，包括保良局及仁濟醫院的部分屬校；有校長指，疫情及移民潮之下，大部分幼稚園「勒住肚皮」，惟部分幼園校舍所在的大型商場或私人屋苑，因業主加租也無奈要加學費。

參與教局資助計劃 2成擬加費

幼稚園調整2021/22學年學費申請已於4月中截止，教育局今日（13日）回覆表示，截至4月，參加幼稚園教育計劃約760所幼稚園當中，約740間已遞交新學年的學費建議，當中約150校申請調升學費，佔2成；78%、約580校學費將維持不變；有6間幼稚園申請調減學費，仍有部分幼園未遞交資料。

本報向多個辦學團體查詢，保良局回覆指屬下有49校，包括24間幼稚園及25間幼稚園暨幼兒園，大部分將於新學年提供免費的半日制課程及低收費全日制課程，「個別學校」因應校本需要申請調整學費，原因包括營運費用調整、增加活動開支及校舍保養維修等；校方已提供支援措施如減免校車車費、午膳費和茶點費等，以紓緩疫情對學生家庭的經濟壓力。

仁濟醫院屬下12校，包括2間幼稚園及10間幼稚園暨幼兒中心，其中2校申請加學費，分別每月加123元及20元，其餘均會凍結學費，未有透露具體加費原因，僅稱會考慮學校營運實際需要等；東華三院及太陽島分別有18間及9間屬校，均擬於新學年全面凍結學費。東華三院稱各屬校的半日班早已實施免收學費，並一致不會調整新學年全日班學費及全日班膳食費，與家長「共度時艱」。

無參加教育局幼稚園教育計劃的幼稚園，則有35%、約100校擬加學費；1校擬減學費；其餘約180校學費維持不變。教育局稱，正審核學校建議的學費，局方一直與幼稚園業界保持緊密聯絡，提供支援，盡量減輕業界因疫情影響帶來的財政困難。

疫下業主加租 校長：勒住肚皮

本身是幼稚園校長的教協理事關淑玲指，疫情下經濟不景、移民潮及出世率低等問題，加上部分內地生仍無法來港，退學潮「好似間間都有」，估計部分學校嘗試加學費以平衡成本；至於指小部分學校從家長利益角度決定減學費，「都係一個策略，吸引收生。」

教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲指，不少學校已勒住肚皮、咬緊牙關凍結學費，惟全港有約100多間幼園坐落大型商場及私人屋苑，因業主加租也無奈要加學費；其所屬學校則擬每月加學費數十元。

教育局表示，現正審核學校建議的學費，會盡早通知學校核准的學費，由於幼稚園運作模式多元，每所幼稚園的營運成本和開支各有不同，個別幼稚園會因應實際營運情況需要調整學費。局方稱一直與幼稚園業界保持緊密聯絡，了解學校情況和需要，並提供支援，盡量減輕幼稚園因疫情影響所帶來的財政困難。

局方續指，現時參加幼稚園教育計劃的幼稚園之中，約9成的半日制幼稚園免費，其餘的半日制及全日制幼稚園只收取低廉學費，有關幼稚園所獲政府資助，是基於合資格學生的人數，它們所得資助應該不會因暫停面授課堂而減少。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅