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【幼稚園學費】250間幼稚園擬逆市加價　逾半幼園凍結學費7校擬減學費

社會 13:37 2021/05/13

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截至上月，已有約760間幼稚園表示將於新學年凍結學費。（資料圖片）

疫情下反覆停課，衍生幼稚園退學潮，惟新學年仍有至少250間幼稚園向教育局申請加學費，參加幼稚園教育計劃的學校佔約150間，同時有7校擬減學費，另有約760校將凍結學費。

幼稚園調整2021/22學年學費申請已於4月中截止 教育局今日（13日）回覆表示，截至4月，參加幼稚園教育計劃的約760所幼稚園當中，約740間已遞交新學年的學費建議，有約150間申請調升學費、6間申請調減學費、約580間則表示學費將維持不變，局方稱會繼續跟進尚未遞交資料的幼稚園。

至於沒有參加計劃的幼稚園，約100校申請加學費、1所申請減學費，其餘約180間維持學費不變。

教育局表示，現正審核學校建議的學費，會盡早通知學校核准的學費，由於幼稚園運作模式多元，每所幼稚園的營運成本和開支各有不同，個別幼稚園會因應實際營運情況需要調整學費。局方稱一直與幼稚園業界保持緊密聯絡，了解學校情況和需要，並提供支援，盡量減輕幼稚園因疫情影響所帶來的財政困難。

局方續指，現時參加幼稚園教育計劃的幼稚園之中，約9成的半日制幼稚園免費，其餘的半日制及全日制幼稚園只收取低廉學費，有關幼稚園所獲政府資助，是基於合資格學生的人數，它們所得資助應該不會因暫停面授課堂而減少。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：馮琪雅

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