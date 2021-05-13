【疫境廚神】梁詠琪修烹飪課程成廚神　Gigi義賣朱古力回饋社會

▲ 梁詠琪製作甜品。

煤氣烹飪中心聯同法國廚師會Institute Culinarie Disciples Escoffier（ICDE）在香港辦傳統法國專業烹飪課程「法國ICDE烹飪藝術文憑課程」及「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」。

靚媽梁詠琪（Gigi）在疫情下增值發掘廚藝天份，經過一輪接近480小時「地獄式訓練」後修畢「法國ICDE糕餅烹飪藝術文課程」，成為廚藝高手。

熱心公益的Gigi更學以致用，親手製作朱古力於下周一（5月17日）於銅鑼灣作慈善義賣，為「小黃花慈善教育基金」籌款。

梁詠琪化身廚神

在疫情肆虐下蛻變成「疫境廚神」的梁詠琪說：「一直都有留意這課程，去年趁疫情期間出埠工作減少，便做自己喜愛的事，立刻把握機會報讀。我起初擔心太辛苦，自己適應不到，但後來覺得越學越好玩，學懂如何製作以往在餐廳品嚐美味的法式糕點，非常有滿足感。」

她更稱畢業「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」後，不但可以有資格在法國開餐廳，更可在當地當上Patisserie Chef。

決心回饋社會

雖然Gigi沒想過自己當甜品大師，只望能學以致用回饋社會：「希望與粉絲分享畢業的喜悅之餘，又可做善事。於是將自己想法和學校分享，同班同學們和老師非常積極幫忙，一起馬不停蹄連續12小時，製作手做法式朱古力（chocolate Bonbon），所得收益捐贈由她與李心潔、『小黃花慈善教育基金』。」



Gigi表示，疫情下自己和很多人一樣，生活起了很大的變化，但無論環境如何轉變，心境都必須保持正面，希望大家都可以積極面對生活上各種無常，寄望疫情盡快過去，回復正常生活。