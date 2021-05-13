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【新冠肺炎】今日新增3宗確診僅1宗本地感染　涉菲籍女護士胞兄女友早前已檢出抗體

社會 15:18 2021/05/13

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本港連續六天未有錄得新冠肺炎本地源頭不明個案。（經濟日報資料圖片）

本港連續六天未有錄得新冠肺炎本地源頭不明個案，今日(13日)新增3宗確診個案，2宗屬輸入個案，餘下一宗為本地相關個案，與早前確診感染變種病毒的菲籍女護士個案相關，屬其胞兄的女友，早前已檢出帶有抗體。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。今亦接獲少於5宗初步確診。　

今日新增唯一一宗本地個案，與早前變種病毒群組相關，涉及一名40歲女病人（個案編號：11816），屬染疫菲籍女護士的胞兄女友，早前已檢出有抗體，菲籍女護士的胞兄昨日亦已確診（個案編號：11815）。

新增患者於中環置地廣場三樓Urban Bakery Works任售貨員，最後一日上班為5月4日，其流行病學追蹤仍於調查當中。至於其初生嬰至今仍未確診，亦會隨同入院照顧。

確診胞兄及其女友曾在4月13日於柴灣興華（二）邨豐興樓與染疫菲籍女護士一同出席家庭聚會；二人其後在4月18日於深水埗福榮街37號出席另一聚會，出席該聚會的人士包括三名早前確診涉及N501Y變異病毒株個案11773、11793及11797。

連同上述個案，本港社區變種病毒傳播鏈已達10人。另外2宗輸入個案詳情請看：【下一頁】

群組首名確診印裔男子，早於3月19日由杜拜抵港，並於尖沙咀華美達酒店完成21日隔離檢疫後8日才確診；理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊終證實，患者與酒店鄰房的染疫住客病毒基因幾乎相同，料於尖沙咀華美達酒店居住時交叉感染，及後引發社區變種病毒群組感染。詳情請見【下一頁

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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