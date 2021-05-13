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【殺出個黃昏】林家棟新片入圍烏甸尼遠東電影節　男主角謝賢：你當我流㗎！

娛樂 14:09 2021/05/13

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《殺出個黃昏》

剛於4月香港國際電影節作世界首映的《殺出個黃昏》，更獲邀為鹿特丹電影節作歐洲首映，是日再傳喜訊，《殺》片已入選烏甸尼遠東電影節，更是入圍競逐影部份。
 
烏甸尼遠東電影節主席Sabrina Baracetti給予高度評價：「我完全被影片迷倒，尤其是它的獨特風格和懷舊味道。」

主席更認為戲中謝賢是個像唐吉訶德的孤獨騎士，另外指馮寶寶在片中當歌手時的造型華麗高貴：「《殺出個黃昏》能聯繫著昔日香港電影的傳統，並以嶄新角度和感人元素帶出煥然一新的感覺。」
 
謝賢與馮寶寶於片中的跳脫演繹，亦被視為挑戰高度之作。四哥謝賢得知入選烏甸尼遠東電影節的消息後，以戲中對白作回應：「你當我流㗎！」至於寶寶姐大表雀躍：「好開心呀！直頭想飛過去feel吓，對我來說，入圍就是對全組人最好的禮物！」

監製林家棟稱：「是個好好的鼓勵，最希望將來觀眾睇完《殺出個黃昏》後，停一停，諗一諗，或者我們是否可以多一些關注！」
 
身在外地的導演高子彬，對於執導首部電影即可競逐烏甸尼遠東電影節新晉導演獎說：「入圍當然高興，我要特別多謝兩位前輩同所有演員，是他們令到角色更加立體，以及有人味，衷心感激喜愛《殺出個黃昏》的觀眾！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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