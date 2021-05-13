【梁凌杰死因】死者曾向談判人員要求「俾多10分鐘」　警司稱警方一度以為死者願返回安全位置

▲ 警司聶凱鵾今日出庭作供。（林欣樂攝）

2019年6月反修例運動期間，身穿黃色雨衣的35歲男子梁凌杰於金鐘太古廣場墮下身亡，死因研訊今（13日）續。當日到達現場的時任總督察供稱，他曾拒絕希望接觸死者的1男1女，當中包括立法會議員鄺俊宇。及後談判組告知，死者曾一度答應返回安全位置，但稱要求「俾多10分鐘」，約於20分鐘後，總督察看見死者突然爬出棚架，消防員嘗試拉回不果，死者最終墮樓。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。

現時為交通部警司的聶凱鵾，事發時為中區警署總督察，聶供稱案發當日正休假，但因為其下屬梁宇熙督察處理現場後，兩人認為需要召談判組到場，按規定必須有一名總督察到場協助。聶稱到達太古廣場4樓平台後，雨衣男在工地內的工作平台，現場已有談判組同事正處理。

聶稱在圍封工地的木板外圍起封鎖線，有1男1女在木板外希望接觸死者，分別是前立法會議員鄺俊宇及外號「佔旺女村長」的畢慧芬。聶表示知道兩人身分，但聶考慮過情況便告知二人當時不適合接觸雨衣男，並曾告知談判組有人想接觸，談判人員亦沒有表示可以見面。

聶解釋，兩人不認識死者，而且死者已手持𠝹刀，聶亦擔心兩人有危險，而他向兩人解釋後，對方亦沒有堅持，其後離開4樓。

聶稱，及至約晚上8時50分，談判組告知，談判人員問及死者「你不如落返嚟」時，死者一度點頭並答應返回安全位置，但死者稱「俾多10分鐘」，警方亦一度覺得死者會下來。

但及至約9時，聶稱看見死者仍站在工作平台，10分鐘後死者卻突然爬出棚架外，樓下圍觀的人大叫「唔好」，談判員繼續上前游說，消防人員嘗試接近，及後試圖拉回死者但不果，死者最終於約9時18分墮樓。

聶供稱，整個過程期間，他觀察到死者偏向平靜，沒有叫口號，而他手持手機，並有免提裝置，有時自言自語，不知是否在通話。

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記者：林欣樂