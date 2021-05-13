【撤回介入】伴侶離世同志承諾暫不分產　律政司撤回介入遺產事宜

▲ 伴侶離世同志承諾暫不分產，律政司撤回介入遺產事宜。（經濟日報資料圖片）

曾就同性配偶繼承遺產權利提出司法覆核兼勝訴的男同志吳翰林，早前自殺離世，其同性配偶申辦遺產時，遭律政司司長以公眾利益為由反對。案件今（13日）於高等法院作指示聆訊，雙方表示已達成協議，律政司司長同意撤回介入，而吳的配偶則承諾，在政府就上述司法覆核上訴完成前，不會將吳的遺產分配予受益人，而只會動用遺產作清還物業按揭等債務之用。

吳翰林早年與同性配偶李亦豪於英國結婚，吳生前曾就同性配偶繼承遺產權利提出司法覆核，並獲判勝訴，律政司一方正等候上訴。律政司司長早前另以公眾利益為由，就吳的遺產登記，向法庭存檔知會備忘，即一旦有人為吳申辦遺產，律政司司長將會獲通知。

有關案件今作指示聆訊時，律政司一方表明願意撤回有關知會備忘，而李則承諾，在上述司法覆核尚待上訴期間，他暫時不會將吳的遺產分配予受益人，他動用吳的遺產只限於清繳物業按揭等債務。

法官一度問及若李無力承擔按揭，是否有權將物業出售？李一方回應指他可以，但他並不會這樣做，因為他希望保留居所。

法官遂按雙方協議下令撤回律政司一方的知會備忘，並下令律政司需向李支付7萬元訟費。

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記者：楊詠渝