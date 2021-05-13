【DSE2021】中史科考國共合作、改革開放　考生稱題目淺有送分題但限制個人發揮

▲ 文憑試（DSE）中史科今日（13日）開考。（陳靜儀攝）

中學文憑試中國歷史科今日（13日）開考，中史科卷一題目涉及國共合作、清朝列強侵略中國及改革開放等題目，卷二就問到五四運動、均田制等議題。有考生認為試卷較以往容易，亦有送分題，不過部分題目不太需引用自己所知，認為限制考生發揮。

試卷一的設兩部分，第一部分不再是必答題，改為甲部及乙部各設1題，考生只選一題作答。第二部分共有6題目，考生需選兩題作答。

試卷第一部分甲部問及安史之亂，要求考生說明安史之亂爆發原因及如。乙部就引1920-30年代的歷史資料，包括國民黨第一屆一中全會簽到名冊、孫中山給蔣介石的信等，並問到第一次及第二次國共合作。

第二部分甲部有3題，問上古至19世紀中葉歷史，第一題涉及秦始皇統一中國後實行的措施；第二題與東晉政權及北魏孝文帝漢化措施有關；第三題問到清初強化君權及對漢族推行的統治措施。

乙部同樣有3題，問19世紀中葉到20世紀末，第一題引描繪1860年代列強侵略中國的油畫等資料，問到洋務運動及維新變法。第二題問中華人民共和國建國初年推行的措施、1949-58年的歷史事件及與蘇聯關係。第三題則引用《鄧小平文選》等資料，問改革開放在農村的經濟改革、「四個現代化」及1993年第十四屆三中全會。

卷二設六單元題目，每單元各設3題，考生需從所選的單元中選答兩題。題目問及五四運動、孔子、王安石、均田制等議題。

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考生簡同學覺得今年試卷容易，認為題目直接，但限制考生發揮，「題目的字眼、資料等已經給予答題方向，考生就只可以跟資料作答，較少需要引用自己所知答題。」

簡同學又說，因應今年沒有必答題，因此溫習時專攻較熟的古代史。她說老師有成功預測部分題目，又覺得比以往有更多分題，讓考生「執分」。

黎同學認為試卷沒有想像中困難，「有得揀就揀古代史，因我對近代史對沒有興趣，而且範圍較廣」，加上去年的歷史科取消試題爭議，所以主力溫習古代史。她又說，覺得今年多了配對題，「如果識就很簡單」。

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記者：黃悅晴