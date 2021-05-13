【新冠疫苗】中大強烈呼籲宿生打針否則須每2周自費檢測　不遵從學生將不獲安排入住宿舍

▲ 中大強烈呼籲宿生打針否則須每2周自費檢測，不遵從學生將不獲安排入住宿舍（資料圖片）

網上有傳香港中文大學有書院向宿生發電郵，指已接種疫苗的學生可獲優先分配宿位，如有剩餘宿位，則安排未接種疫苗的學生同房，但會限制他們在公共空間活動；中大回覆TOPick查詢時未有正面回應，不過指沒有接種疫苗及不遵從定期檢測要求的學生將不獲安排入住宿舍。

中大就宿舍安排表示，強烈呼籲計劃入住大學宿舍的學生接種新冠疫苗。未接種疫苗的宿生需要每隔2星期自費接受新冠病毒檢測，至於已經完成接種疫苗的學生則可獲豁免定期檢測，並解釋指接種疫苗是減低個人感染風險及預防病毒傳播的有效方法，大學鼓勵所有學生及教職員盡早接種新冠毒病疫苗，並配合其他防疫措施，例如保持社交距離、勤洗手、配戴口罩等，令大學社區更好地防禦新冠病毒。

中大稱，大學及9間書院、研究生宿舍會發出電郵給所有同學，通知同學就9月新學年的健康建議。

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記者：鄧凱文