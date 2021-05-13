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【變種病毒】43歲男來回法國4日3夜後檢出新病毒株L452R　離港前曾居中環士丹頓街大廈須強檢

社會 15:36 2021/05/13

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43歲男來回法國4日3夜後檢出新病毒株L452R，離港前曾居中環士丹頓街大廈須強檢

本港新冠肺炎疫情持續緩和，連續6天未有錄得本地源頭不明個案，今（13日）有2宗輸入個案及1宗有源頭本地個案，詳情請看：【下一頁】。2宗輸入個案均沒有接種過疫苗，其中一人為35歲女，其乘坐CX798從印尼抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，無病徵，亦無檢出變種病毒。

另一人為43歲男病人（個案編號：11817），其於5月6日前往法國，並於5月9日乘坐QR818返回香港，他在離港前曾作新冠病毒測試，結果為陰性。病人回港後於赤鱲角富豪機場酒店進行檢疫，期間在5月11日出現發燒，被送往瑪嘉烈醫院後確診。衞生防護中心根據其流行病學資料，個案列為法國輸入個案。然而，為審慎起見，他於潛伏期內（離港前）曾居住的中環士丹頓街大廈今日將納入強制檢測公告。

中心補充，43歲男患者檢出帶有新變種病毒株L452R，但沒有N501Y。中心指，因應世界衞生組織宣布將變異病毒株B.1.617界定為第四種引發關切的變異新冠病毒（另外三種為B.1.1.7、B.1.351和P.1），中心從即時起會以L452R作為識別新變異病毒的指標，正如以N501Y作為識別另外三種變異病毒的指標，中心處理帶有L452R確診個案的流行病學防控措施，將與帶有N501Y確診個案的安排相同。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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