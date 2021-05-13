【梁凌杰死因】死者曾要求談判人員「行開啲」　警方談判主管供稱沒有向死者提及訴求逹成

▲ 總警司黃廣興。（林宇翔攝）

2019年6月一名身穿黃色雨衣的梁凌志疑在金鐘太古廣場外掛反修例訴求橫額，及後一度危站，終墮樓身亡，死因研訊今（13日）續，談判組主管稱死者曾叫他「行開啲，唔好過嚟」，但大部分時間好沈默。死因裁判官問主管，「你知道雨衣及橫額上有訴求，亦知行政長官當時已撤回修例，有否向死者講『你訴求已經達到咗？』」主管供稱沒有，因為對方態度不願傾談。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。

▲ 王振業總督察。（林宇翔攝）

警隊談判組主管總警司黃廣興總供稱，他約於案發當日下午約6時到達現場，當時有警員在場處理，而他看見身穿黃雨衣的死者時，對方站在工地的工作平台上，面向金鐘道，不時望向黃。

黃形容，死者情緒平靜，不時會望手機，並手持𠝹刀，叫「唔好埋嚟」。黃稱談判過程中，大部分時間是自己說話，好單方面告知死者要留意安全。

黃續指曾問及死者的名字及有何可以協助，但對方沒有回應，死者曾叫他「行開的」。黃續稱，死者並沒有表示想與任何人接觸，但死者曾按智能手機，及後有其他談判人員接手，他不久後離開現場。

死因裁判官高偉雄問及黃，處理自殺案件時，是否企圖自殺的人提出想與某人接觸，才會容許雙方接觸，黃指說法正確。

裁判官又問及黃，「你知道雨衣及橫額上有訴求，亦知行政長官當時已撤回修例，有否向死者講『你訴求已經達到咗？』」黃表示沒有告知對方該消息，並解釋因為死者一直不願意與他溝通，仍未建立基本信任。

黃另解釋，當時亦沒有聯絡心理學家做談判，因為他們未受過危機溝通訓練，黃認為案件是拯救生命行動，有警隊訓練知識的人較合適。

談判組隊長總督察王振業供稱，當日他在金鐘某酒店與家人進餐，但在酒店附近碰見談判組主管黃廣興，便主動提出幫忙。及後，他在黃廣興到場後約15分鐘到達。王供稱，他接手進行談判工作後，先向死者介紹自己，但他形容是「單向溝通」，因死者有時沒有回應。

王供稱，當時曾問及死者「你可唔可以講我聽你訴求？」但死者不時低頭看手機，王聽到對方喃喃自語。王又指死者有時坐下，有時站立，亦會望向金鐘道，不時「掃手機」及打字。

王形容死者情緒平靜，不覺得有不開心或沮喪的情緒，但溝通時間太短，王及後便離開工地，將案件交予另一位談判員接手。案件下午續。

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記者：林欣樂