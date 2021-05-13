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【台灣停電】台灣高雄興達電廠事故全廠停機　全台下午3時起分區停電

社會 15:51 2021/05/13

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台灣高雄興達電廠全廠停機，全台今日下午3時起分區停電。

台灣電廠發生故障致全廠停機！台灣媒體報道，指台灣高雄興達電廠出現全廠停機，導致全台出現大規模停電，今日（13日）下午3時起實施全台分區輪流停電。

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不少台灣民眾今日下午2時許收到訊息指，今日下午2時37分，興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計下午3時開始執行緊急分區輪流停電。在台北，有部分交通燈亦受停電影響失靈，警員須出動指揮交通；另外全台亦有多區出現火警及困𨋢事故。

據了解，台電正在釐清電廠跳機原因，要求全台所有閒置機組、汽電共生機組上線發電，由於需要時間機組恢復，台電於今日下午3時起實施全台分區輪流停電。

興達發電廠位於台灣高雄市永安區與茄萣區交界處，隸屬於台灣電力公司，廠區面積135公頃，儲煤場面積23公頃，以煤炭為燃料，裝機容量432.595萬千瓦，北臨興達漁港，南鄰永安濕地，位於興達港內海區域。

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責任編輯：郭詩詩

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