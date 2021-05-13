【港區國安法】47人案梁國雄岑子杰申保釋被拒　法官指乏足夠理據不再作危害國家安全行為

▲ 岑子杰。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有11人准保釋外出候訊，其餘36人則續還押候訊，其中兩名被告岑子杰及梁國雄早前向高等法院申請保釋被拒，法官杜麗冰今（13日）頒下書面判詞，指沒有充足證據令法庭相信兩人若獲准保釋，將不再作出危害國家安全行為，因此拒絕兩人保釋申請。

梁國雄及岑子杰於3月及4月分別向高等法院申請保釋被拒，法官今於判詞中指，代表律師指兩人從來沒有主張港獨、勾結外國或懲治中國及特區政府。律政司一方則分別指梁國雄於初選小册子宣揚「五大訴求」，並於社交平台重複表達對特區政府及國安法的敵視。而岑子杰就本案到警署時，仍在警署門前然堅持爭取「五大訴求」。

法官於判詞中指，同意律政司一方指，岑子杰於警署門前仍主張「五大訴求」，可見其決心。法官表示小心考慮雙方口頭及書面陳詞後，認為沒有充足證據令法庭相信兩人若獲准保釋，將不再作出危害國家安全行為，因此拒絕兩人保釋申請。

被還押的36名被告中，其中徐子見、尹兆堅、鍾錦麟、毛孟靜、梁國雄及岑子杰先後向高院申請保釋被拒；另一被告吳敏兒則排期於5月28日到高院申請保釋。

案中已獲准保釋的11名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。

餘下36名續被還押被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森；案件押後至5月31日於西九龍裁判法院再提訊。

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記者：林育慧