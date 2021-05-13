【ERROR自肥企画】陳海寧被指與Dee哥撞樣　Dee姐是193緋聞女朋友

▲ Dee姐陳海寧於《ERROR自肥企画》中代Dee哥玩遊戲。

ViuTV節目《ERROR自肥企画》早前在第3集播出時，ERROR成員之一的Dee哥（何啟華）因為要出席電影《金手指》記招而未能拍攝節目，故當時《ERROR自肥企画》製作組找來被指與Dee哥「撞樣」，而獲改名「Dee姐」的陳海寧出場代替。

雖然陳海寧玩遊戲實力一般，但當時仍成功在保錡手上保留最後的航拍機。在昨晚第8集的《ERROR自肥企画》，Dee哥再因為拍戲未能參與節目拍攝，於是是Dee姐再度登場代替Dee哥玩遊戲。

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▲ Dee姐陳海寧於《ERROR自肥企画》中與193同場。（截圖）

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Dee姐拍電影入行

於2015年入行的「Dee姐」陳海寧現年27歲，，初出道時主力拍MV、電影及港台劇集。

她曾於電影《哪一天我們會飛》飾演「蝦頭」楊詩敏的少女版，2019年曾客串演出劇集《仇老爺爺》，去年又接連參加烹飪比賽節目《辣伙頭》和《辣伙頭•開火》，而開始為觀眾認識。

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由於陳海寧的外貌被網民指與ERROR的Dee哥相似，故被封叫Dee姐。

而ViuTV也因此開辦節目《家多咗個PET》及《異國風情畫》東南亞篇，並由二人主持。Dee姐與Dee哥一樣非常玩得，不時在相中大擺鬼馬表情。

雖然被指貌似Dee哥，實際陳海寧皮膚白滑，打扮走文青路線並帶點復古風味道，亦偶爾於Instagram上分享健康性感照片派福利，擁有逾7萬粉絲追蹤。

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▲ Dee姐陳海寧早於2015年出道。（Instagram圖片）

疑與ERROR 193拍拖

此外，陳海寧的緋聞男友是同為ERROR成員之一的193郭嘉駿，眼利的網民就發現二人在同月於社交平台上貼出相同咖啡店的照片，連照片所用的濾鏡都一樣，懷疑二人同往Café，因而傳出緋聞。

之後，亦有網友指193和陳海寧的Instagram限時動態中，疑似一同露營，不過他們都未有就緋聞作出回應。

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同場加映：C君訪問