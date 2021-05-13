【消暑清熱】天氣酷熱持續高溫易上火喉痛　中醫推介清熱飲品：常飲咖啡奶茶易口乾

▲ 酷熱天氣容易導致喉乾喉痛

近日天氣酷熱，連續數天氣溫高達33°C，容易喉嚨痛。註冊中醫師陳俊傑接受TOPick訪問時表示，最近約有80%病人出現偏熱氣情況，有4類人特別容易因為天氣炎熱而引發喉乾喉痛症狀。他推介多款茶飲、湯水，並教大家夏天飲食宜忌，以避免喉痛不適。

4類人易上火喉痛

陳醫師表示，「上火」為民間說法，意思近似中醫學所講的陰虛、火旺、虛火及濕熱症狀。火可傷陰，所以較常出現咽乾、口乾症狀，若太熱就有機會咽痛。如果影響到「肺氣」，導致氣不暢，就會咳嗽，或有少量痰。

酷熱天氣下，以下人士較易喉痛：

壓力大、做事急躁、脾氣差

休息不足

經常曝曬或感覺侷促，例如經常行山、煮飯人士

經常進食燥熱食物，例如咖啡、奶茶、餅乾或其他經過烘焗的食物

另外他指出，若氣管質素本身差，出入有冷氣的地方，無法適應溫差，機能方面就會出問題。當「上火」、咽喉不適，導致氣管狀態較差，就會加重喉痛症狀。

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飲食宜忌

陳醫師表示，容易喉痛的人士在夏天不宜行山，不少病人未中暑就已出現其他不適症狀，例如生痔瘡、牙肉疼痛。他亦不建議打邊爐、燒烤。

飲食方面，建議減少進食以下食物：

榴槤、荔枝

羊、牛、蛇：性質偏熱

花膠、螺頭：太濕，會令體內的「熱」難消散，加重不適症狀。

滴雞精：在冬天進食也較易導致失眠、「爛面」。他提醒，濕疹、咽痛、產後餵哺母乳人士要特別小心，以免嬰幼兒出現「濕熱毒」、生瘡。

推介飲品

陳醫師指出，不少生活、工作忙碌的人士體質同時偏寒又偏熱，如手凍身熱，上熱下寒，吃冷凍食物容易暈，吃熱食易生瘡。由於他們氣血運行不暢，體內「資源」分配不均，故體內寒熱分配不均，不少港人也出現此情況。

他推介以下湯水、茶飲改善情況，適合任何人飲用：

1. 豆湯

功效：健脾、袪濕、清熱

材料及做法：黃豆、黑豆、扁豆、赤小豆，各半兩，煲2小時即可

2. 酸梅湯

功效：解暑清熱

另外，他表示也可飲用蔘茶（加2至3塊蔘片即可）。沒胃痛問題的人則可飲用檸水，有收虛火功效。檸檬薏米水亦有健脾袪濕功效，但大便不暢、大便偏硬人士、2至3天才有一次大便的人士則不宜飲用，以免便秘問題惡化。

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記者：黃泳欣