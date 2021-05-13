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葉劉稱參選特首言之尚早　評林鄭怕被指「益地產商」

政治 16:28 2021/05/13

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葉劉淑儀（右二）認為，林鄭月娥（中）怕土地共享計劃被指「益地產商」。（新民黨Facebook）

特首黑馬、新民黨主席葉劉淑儀，繼昨日論盡兩大特首熱門人選，即特首林鄭月娥及全國政協副主席梁振英後，今日繼續接受網媒訪問，被問到會否再次參選特首時未有落閘，以「言之尚早」作回應。

葉劉即將踏入71歲，她表示：「年齡不是問題」，認為最重要是健康、有精力及魄力，「比我年輕多的人都可能『離地』，能否了解年青人想法，是在乎心態。」

葉劉認為，經過前年的社會事件，特首要有能力去團結社會，而且要有影響力，「說話要令人信服，容易接受」，認為說話太殺氣騰騰「會嚇怕很多人。」那麼葉劉本人，是否符合上述條件？她拒評自己能力。

回顧過去歷任特首，有兩人是公務員出身。同樣是公務員出身的葉劉就形容，「中央都喜歡公務員，因為熟悉政府運作」，認為特首得到中央的信任是很重要，也要了解內地及中央思維，自言曾出任保安局局長及入境處處長，與內地多年來都有聯繫，不過輪不到她去說，中央有多信任她。

另外，作為行會成員的葉劉，就批評林鄭月娥的土地共享計劃錄得0申請，認為計劃條件苛刻，全因怕被斥「益地產商」，所以特首應要有大無畏精神、不怕被批評。

葉劉就參選特首一事上，以「言之尚早」作回應，但就斬釘截鐵，表明無意出任立法會主席。她解釋，是因為不喜歡程序、「管家」工作。

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撰文 : 傅流螢

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