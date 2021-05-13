【台灣疫情】台華航男機師與空姐雙雙確診　揭發二人幽會機師背女友偷食

▲ 台華航男機師與空姐雙雙確診，揭發二人幽會機師背女友偷食。

台灣新冠肺炎疫情反彈，昨日（12日）新增17宗確診個案，包括16宗本地感染個案。中華航空早前爆發染疫潮，包涉及一名中華航空一名30多歲男機師及一名空姐，台灣疫情指揮中心指2宗病毒基因排序相同，且兩人行蹤重曡，令一段三角戀情意外曝光。

根據台灣傳媒報道，上周二（4日）新增2宗個案，包括一名30多歲華航男機師，及一名20多歲華航空姐，兩人為同事。該名機師於4月16至18日曾赴美國執勤，回台後居家隔離至4月21日。其後本月1日出現發燒、咳嗽及流鼻水病徵，接受檢測後確診。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確診機師曾與空姐有接觸，兩人曾於4月29日一同光顧台北市松山區酒吧，後來收到集中檢疫通知時，該名機師送空姐前往檢疫所，接觸時間長達半日。有記者問及為何兩人一同行動時，指揮中心發言人莊人祥表示涉及隱問題而不便透露。

據當地媒體報道，有知情人士透露，該名染疫機師本身有一名曾任空姐，現從事銀行業的女友，得知男友確診後，她已經即時主動通報身份，表示自己為緊密接觸者，故全公司都知道她是該名機師的女友。不過，卻沒想到男友與空姐雙雙確診，意外揭發兩人背原配女友偷食。

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責任編輯：羅嘉欣