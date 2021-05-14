【活得健康啲】男童被蚊咬耳朵腫脤2倍　醫生解構常見症狀教3招止痕【附揀驅蚊劑貼士】

▲ 有男童被蚊咬後耳朵腫脹2倍，醫生解構常見症狀，教3招止痕。

被蚊蠓叮咬又癢又痛，症狀可以有多嚴重？有甚麼方法止痕？TOPick請來皮膚科專科醫生胡惠福講解，他稱小朋友身體免疫反應較敏感，曾有一位4歲男童被蚊咬後，耳朵腫脹2倍以上，需要求醫。因被蚊咬而求診的小朋友中，大概每10個就有1個皮膚會嚴重紅腫。胡醫生將講解蚊叮蟲咬常見症狀，並教大家止痕方法以及如何揀選驅蚊劑。

▲ 有小朋友被蚊蟲叮咬後，手臂起水泡。（相片由皮膚科專科醫生胡惠福提供）

3種止痕方法

有小朋友接受TOPick訪問時表示，當感覺痕癢時，會在患處劃「十」字或拍打患處止痕。胡醫生指，劃「十」字容易抓損皮膚，增加細菌感染風險。另他也不建議用唾液塗抹患處，因唾液含有很多細菌。

▲ 有小朋友接受訪問時稱，在「蚊癩」上劃「十」字有助止痕。（曾嘉文攝）

若患處情況不嚴重，可用以下方法正確止痕：

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蚊叮蟲咬常見症狀

胡醫生指出，一般蚊蟲叮咬的反應也很快消散，紅腫、痕癢症狀不會持續很久。但各人體質及免疫系統狀況不同，部份人可能反應較劇烈，例如小朋友身體對外來物質反應較強。若出現以下情況，則要求醫：

出水泡、大範圍的蕁麻疹、皮膚受損、受細菌感染等

出現嚴重過敏反應，例如頭暈、眼皮腫脹、呼吸困難、血壓下降等

▲ 一名4歲男童被蚊咬後，免疫反應較敏感，耳朵腫脹2倍以上，需要求醫。（相片由皮膚科專科醫生胡惠福提供）

他曾遇過較嚴重的個案是，一名4歲男童被蚊叮咬後耳朵紅腫、滲水，脹大2倍以上，令其不斷搔癢，塗抹在坊間購買的藥膏也無改善，其後求醫。處方類固醇藥膏、口服抗組織胺藥物後，男童使用1星期情況已改善。

可是，不少患者也會忍不住去搔癢，引致繼發性細菌感染，出現紅腫熱痛、流膿症狀。根據胡醫生診症經驗，皮膚嚴重紅腫的患者中，通常大概10個小朋友就有1個。

至於較常見的蚊蟲叮咬反應，有以下3種：

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「惹蚊」人士

常聽說O型血人士特別容易「惹蚊」，到底是否屬實？胡醫生指出，體溫較高、流汗較多的人才是真正「惹蚊」人士，與血型無直接關係。他解釋，體溫較高，呼出的二氧化碳含量及濃度特別高，就特別容易「惹蚊」。

有3類人較易成為蚊蠓的目標：

剛做完運動的人

孕婦

小朋友：經常郁動、新陳代謝也較快，呼出的二氧化碳含量特別高。

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強受訪時亦解釋，蚊和蠓叮咬人，是因為人體呼出的二氧化碳濃度高，令其感應到人體體溫。體味較濃的人會輸出一種稱為「丙酮」的化學物，吸引蚊蟲前來叮咬。

▲ 驅蚊劑可阻擋昆蟲去感應人體呼出的二氧化碳。（林綺虹攝）

揀驅蚊劑貼士

胡醫生指，根據美國疾控中心的建議，有3種較有效的驅蚊成分：避蚊胺（DEET）、埃卡瑞丁（picaridin）、茄紅素（甲基壬基酮，IBI-246）。這些成分可阻擋昆蟲去感應人體呼出的二氧化碳、乳酸或其他揮發物，減少昆蟲接近人體皮膚。

選擇驅蚊產品時，要看其成分及濃度。其中，DEET是現時醫學上最有效的驅蚊成分。一般來說，濃度愈高，防蚊時間愈長，但與成效無直接關係。部份驅蚊成分對人體有影響，未必適合嬰幼兒使用。

點擊圖片看驅蚊成分的差異及使用貼士：

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在戶外叮咬人類的主要是蚊或吸血蠓。想知道如何分辨「蚊癩」和「蠓癩」，請按【下一頁】看蟲害專家講解。

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記者：黃泳欣、鄭樂晴