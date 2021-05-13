【聲夢傳奇】14歲鍾柔美認不出古天樂　考驗00後參賽者對天王天后熟悉度【有片】

▲ 《聲夢》參賽者考對藝人認識度。

TVB《聲夢傳奇》不乏年青參賽者，其中如炎明熹、鍾柔美更是00後出生，十分後生。日前TVB旗下的社交平台See See TVB，跟多位《聲夢》參賽者玩「面盲補習社」，考驗一班年青參賽者對90年代藝人的認識度，結果出人意表。

早前《聲夢傳奇》在籌備階段時，作為導師主理人的李克勤，跟15位參賽者初次見面時，當時14歲的姚焯菲跟15歲的詹天文，已因不認得克勤，而成為網絡熱話。

▲ 上次有參賽者不認得克勤。

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城城伊健最被認得

或者有見及此，「See See TVB」再跟參賽者如炎明熹、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰、姚焯菲、林君蓮等進行認人遊戲，考考他們對樂壇的認識是否有進步。

遊戲十分簡單，分成兩組的參賽者，要看一張藝人照片，然後鬥快猜出名字是誰。首先列出的郭富城，都能被男女參賽者認到，城城更被指如此靚仔，一定認得。

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之後到古天樂照片出現，以為沒有難度，竟然令一眾參賽者顯得苦惱，更質疑是否四大天王之一，最後答案揭曉，當中14歲Yumi竟然說：「我以為是劉德華」。

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張學友樣子深入民心

輪到鄭伊健照片時，大部分參賽者都答對，可是炎明熹竟然說：「我成日都把他同張衛健撈亂。」

遊戲中接著出現有陳慧琳，男女參賽者都能即時認出，不過Yumi卻混淆了Kelly的名曲究竟是《花花世界》抑或《花花宇宙》，要上網求證。

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之後遊戲另有張如城，卻同樣考起參賽者，反而張學友卻為眾人認識，因為學友在《旺角卡門》的表情sticker深入民心。

遊戲另外還有Twins、尹光、The Rock等中外藝人，其中台灣的伍佰一致考起眾人，可說是連名字都未聽過。

最後姚焯菲忍不住問：「其實你做嘅所有嘢有咩用呀？」幕後工作人員笑道：「For fun囉!」

同場加映：郭富城訪問