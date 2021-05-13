【DSE2021】教師稱中史科試卷提問直接　惟分題多問瑣碎史實考生未必「有着數」

▲ 教協理事、中史科教師陳仁啟老師。（陳靜儀攝）

中學文憑試中史科今日（13日）開考。有中史科教師認為試卷出題較四平八穩，提問直接，學生回答時理論上較容易，但由於卷一題目多分題，問得較仔細，對於背書背得不熟識的學生來說會有難度，考生未必一定「有着數」。

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資深中史科教師陳仁啟說，今年文憑試中史科卷一首次出現選擇題，問到改革開放中四個現代化代表什麼，亦出現時間線題，考生要填不同年份發生的事件，他指以往此類題目會再要求考生進一步分析事件，惟今年沒有問到。

另外，他指出今年題目有分題問得很仔細，以卷一甲部第1a題為例，要求學生選擇資料句子中講述的人物，例如A推薦B，要選擇正確的人名，另有一題要求考生填寫地圖上各地點的名稱 。陳仁啟說，考生溫習時未必會溫習到瑣碎的史實，即使題目只是考到較低層次的背誦能力，考生亦未必可取得分數。

陳仁啟分析，今年只得2題半意見題，與近年試卷相約。題型以說明分析史事較多，而出現要求考生闡述意見的題目均為爭議少、不敏感的題目，整份卷都盡量避免出有爭議性的議題 ，形容出題是四平八穩。

對於今年試卷一取消必答題，陳仁啟相信可減輕考生溫習壓力，因可選擇專中溫習近代或古代史，但考生就不能對歷史均衡掌握。他估計，會較多考生選答古代史題目，

未必關近代史會有政治敏感問題，而是考生中四開始學古代史，應該會比較熟書，信心較多。

他又說近年少了讓考生發揮的個人意見題，卷一通常只有兩三條分題，指若將來背誦的題目更多，會變成「填鴨式」，唯有提醒學生溫書時要更深入。

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記者：黃悅晴