【食物安全】德國、南非及法國部分地區爆發高致病性禽流感　食安中心禁入口禽肉禽類產品

▲ 德國、南非及法國部分地區爆發高致病性禽流感，食安中心禁入口禽肉禽類產品。(iStock圖片)

食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指法國吉倫特省、上薩瓦省、上萊茵省及下萊茵省，和德國勃蘭登堡州District of Oder-Spree爆發高致病性H5N8禽流感，以及南非自由邦省Mafube Local Municipality爆發高致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心發言人說，香港目前與南非只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首3個月並無從南非進口禽肉，並從法國進口約2,000公噸冷藏和冰鮮禽肉及約35,000隻禽蛋，和從德國進口約180公噸冷藏禽肉及約53萬隻禽蛋。



發言人說，中心已就事件聯絡法國、德國和南非當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：陳麗娜